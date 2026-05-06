◆卓球 世界選手権団体戦 第９日（６日、英ロンドン）

男子の決勝Ｔトーナメント（Ｔ）２回戦が行われ、５７年ぶりの金メダルを目指す松島輝空（そら）、張本智和（トヨタ自動車）、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界ランク４位の日本男子は、同２５位のカザフスタンを３―１で下し、８強入り。２大会ぶりのメダルに王手をかけた。

日本は決勝Ｔ１回戦のベルギー戦と同じオーダー。１番手の松島は、相手エースのゲラシメンコに１―３で敗れたが、流れを変えたのが２番手の張本だ。

ベルギー戦では敗れたものの、第１ゲーム（Ｇ）の中盤から徐々にペースをつかみ強打で圧倒した。１１―７で奪取すると、第２、３Ｇを取ってストレートで勝利。「チョレイ！」を連呼して、日本に勢いを呼び戻した。

続く戸上もストレートで勝ち。４番手では張本が再び登場した。松島に勝ったゲラシメンコとのエース対決だったものの、第１Ｇを苦しみながらも１１―９で取ると、第２Ｇも１１―９。最後の第３Ｇは１１―５と一気にたたみかけて３―０のストレートで勝利を決めた。２勝した張本は「昨日は僕が負けてしまって、誰かが負けてしまうのは相手も強いですし、全然、おかしいことじゃないので。そこをチームでカバーできれば問題ないですし、昨日は助けてもらっているので、今日は自分が助ける番だと思って全力で頑張りました」と納得の表情を浮かべた。

準々決勝（７か８日）はドイツと香港の勝者とメダルをかけて戦う。その先には５７年ぶりの金メダルが見えてくる。張本は「特に次にメダルとか考えずに一人ひとりのプレーをしっかりやって、今日みたいに勝ちに行くだけだと思うので、しっかり準備して次も頑張りたいと思います」と、さらなる高みを見つめた。