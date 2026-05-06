俳優の西野七瀬さん（31）が5日、アンバサダーを務める映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（公開中）の公開記念舞台挨拶に登場し、これまでの人生で体験した“大冒険”を明かしました。

映画は『スーパーマリオ』の世界をもとにしたアニメーション作品で、世界での累計興行収入が2000億円以上（映画会社発表）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年公開）に続く2作目。今作ではマリオたちの宇宙での冒険が描かれます。

イベントには、マリオ役の宮野真守さんをはじめとした声優陣と、アンバサダーを務めた西野さん、HIKAKINさん、チョコレートプラネットの松尾駿さん、長田庄平さんが登壇しました。

■西野七瀬の“大冒険” チョコプラ・長田からは“神フォロー”

イベントではストーリーにちなみ、登壇者それぞれが“今までに体験した大冒険”を写真とともに紹介。ダイビングが好きだという西野さんは、ハワイの海でウミガメと泳いだというエピソードを披露し、「ウミガメに出会えたのはここだけだったので、思い出に残っている大冒険です」と振り返りました。

そんな中、2人で写る写真に宮野さんから「どっちですか？」と聞かれる西野さんですが、「多分、右…」と記憶が曖昧な様子。自信なさそうに答える西野さんに、すかさずチョコレートプラネット・長田さんから「Tの方ですね」とコンビの持ちネタ“TT兄弟”に絡めたフォローが入ると、西野さんも「Tやっちゃった」と話し、会場を盛り上げました。