山田涼介の主演作で「好きな作品」ランキング！ 2位『暗殺教室』を抑えた断トツ1位は？
All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「山田涼介の出演作で好きな作品」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位に入ったのは、映画『暗殺教室』です。
2015年に『映画 暗殺教室』、2016年には『暗殺教室 卒業編』が公開。問題を抱えた中学生たちが、担任教師になった謎の生物“殺せんせー”を暗殺するという青春アクション作品で、山田さんの映画初主演作でもあります。作中では、控えめな性格ながら、暗殺の才能を持つ主人公の潮田渚を演じました。
アンケート回答では、「潮田渚という難役を完璧にこなし、アクションに頼らず、内面で引っ張る主演になっている」（60代男性／東京都）、「原作のイメージに合った役作りと存在感があり、主演として作品をしっかり引っ張っていると感じたためです」（40代女性／愛知県）、「クールさと熱さを兼ね備えた演技が作品の緊張感に合っており、アクションと青春要素のバランスが良く最後まで夢中になって見られるからです」（20代男性／愛知県）などの理由があがりました。
今回の1位は、ドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）でした。
同作は、名探偵の孫という血筋を持つ高校生探偵が難事件を解決するミステリードラマ。山田さんは、初代の堂本剛さんから受け継がれてきた金田一一役を熱演。4代目・金田一として高い演技力を披露し、数々の難事件を解決へと導きました。
回答者からは、「推理力と感情の振れ幅を丁寧に演じ、シリーズとして印象に残る完成度だったから」（50代女性／兵庫県）、「おちゃらけた日常と、推理中のキリッとした表情のギャップが素晴らしく、安心して楽しめるエンターテインメント作品として完成されていました」（40代男性／宮城県）、「推理シーンの説得力と日常の軽さの切り替えが自然で、キャラクターとしての完成度が高く、長く愛されるシリーズの中心として印象に残るからです」（30代女性／愛知県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
2位：『暗殺教室』（潮田渚）／37票
2位に入ったのは、映画『暗殺教室』です。
2015年に『映画 暗殺教室』、2016年には『暗殺教室 卒業編』が公開。問題を抱えた中学生たちが、担任教師になった謎の生物“殺せんせー”を暗殺するという青春アクション作品で、山田さんの映画初主演作でもあります。作中では、控えめな性格ながら、暗殺の才能を持つ主人公の潮田渚を演じました。
1位：『金田一少年の事件簿』（金田一一）／98票
今回の1位は、ドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）でした。
同作は、名探偵の孫という血筋を持つ高校生探偵が難事件を解決するミステリードラマ。山田さんは、初代の堂本剛さんから受け継がれてきた金田一一役を熱演。4代目・金田一として高い演技力を披露し、数々の難事件を解決へと導きました。
回答者からは、「推理力と感情の振れ幅を丁寧に演じ、シリーズとして印象に残る完成度だったから」（50代女性／兵庫県）、「おちゃらけた日常と、推理中のキリッとした表情のギャップが素晴らしく、安心して楽しめるエンターテインメント作品として完成されていました」（40代男性／宮城県）、「推理シーンの説得力と日常の軽さの切り替えが自然で、キャラクターとしての完成度が高く、長く愛されるシリーズの中心として印象に残るからです」（30代女性／愛知県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)