新日本プロレス６日の佐賀・唐津大会で、辻陽太（３２）がＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマン（２３）からピンフォール勝利。６月１４日大阪城ホール大会での王座挑戦が決定的となった。

辻は４月両国大会でカラムに敗れ王座から陥落。５月４日福岡大会では鷹木信悟の挑戦を退けＶ１に成功したカラムから襲撃され、遺恨が再燃した。

これを受けこの日の大会では辻＆鷹木とカラム＆ジェイク・リーのタッグ戦が実現した。カラムからは辻か鷹木が勝利を収めれば次期挑戦権を獲得し、敗れた場合は二度と同王座に挑戦できないという条件が提示されていた。

絶対に負けられない戦いに出陣した辻は、カラムに対して串刺しジャンピングニー、雪崩式フランケンシュタイナーと怒とうの猛攻を仕掛けた。カラムの急所攻撃にもん絶してしまう一幕もあったが、この窮地は鷹木がカバー。カラムのお株を奪う急所攻撃でアシストを受けると、合体技パンピングブラスターをさく裂させる。

間一髪でジェイクのカットが間に合い３カウントは奪えなかったものの、辻の勢いは止まらない。最後は渾身のジーンブラスターでカラムを沈め、自力で挑戦権をつかみ取った。

試合後のリング上でマイクを握った辻は「おいカラム！ 悪いが、俺にとっちゃ、お前の作る道は闇なんだ。俺はそんな道を新日本プロレスに歩ませない。俺はもっと希望の光へ導いてやる」と高らかに宣言。「あのＩＷＧＰのベルトを分解した者として、その責任と覚悟を胸に、俺は次のＤＯＭＩＮＩＯＮメインイベント、カラム・ニューマンの前に挑戦者としてやってやるよ」と宣戦布告した。

「カラム、文句はないだろ。お前の言った通り、お前から一本取ってやったぞ。分かってるさ、俺は誰からどんなことを言われようと、決して屈しない。こんなに言いたいことも言えないような世の中じゃ、プロレスラーくらい自分をだますことなく生きていかねえとな」。４月両国大会のＩＷＧＰヘビー級王座戦、５月３日福岡大会のＧＬＯＢＡＬヘビー級王座戦とタイトルマッチ２連敗で２本のベルトを失ってしまった辻が、上半期最大の大一番で捲土重来を期す。