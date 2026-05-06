◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６日、栗東トレセン

栗毛の馬体が、エネルギッシュに駆け上がった。ダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は栗東・坂路で単走。一歩ずつ地面を踏みしめるような脚取りで、最後まで勢いを落とさなかった。折り合いも問題なく、５３秒３―１２秒２。福永調教師は「あまり疲れを残さず、とはいえＧ１なので軽すぎてもいけない。指示通りの時計でしたし、内容もあんなもんでしょう」と納得の表情だ。

１週前追い切りには自身が騎乗。「正直、調教だけ乗ってたらそんなＧ１を勝ちそうな気はしませんけどね」と爆弾発言が飛び出したが、裏を返せば“本番に強い”。「こちらが期待した以上の走りを、毎回してくれる」と目を細めた。

前走は指揮官の采配がズバリとはまった。朝日杯ＦＳ（２着）で逃げたことを踏まえ、より流れの速い１４００メートルに短縮し、控えさせることを意識。思惑通りの内容で重賞２勝目を手にした。「逃げが２回続いた場合、次のＮＨＫマイルＣに向けて楽しみが増える状況ではなかった。いい内容のステップを踏めた」と手応えを深めている。

今回で８戦目のキャリアは、メンバーで３番目に多い。指揮官は「不確定要素が少ない。競馬のスタイルが決まっている」と、経験が豊富な強みを挙げる。「１６００メートルを使うにあたって操作性を高めて、１６００メートルに対応できる下地はできている」。２度目のＧ１で、今度こそ頂点に輝く。（水納 愛美）