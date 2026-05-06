CHiCO with HoneyWorks、21stシングル「君のせいで愛してる」ヤマコ描きおろしのジャケットビジュアル＆全収録内容解禁
CHiCO with HoneyWorksが、6月3日にリリースする21stシングル「君のせいで愛してる」のジャケットビジュアルを公開した。
本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のオープニングテーマに起用されている作品で、今回のビジュアルもHoneyWorksのヤマコによる描きおろしとなっている。アニメの舞台のひとつである喫茶店を背景に、主人公2人をCHiCOがやさしく見守る姿をイメージして制作され、これまでの作品とはひと味違う、少し大人っぽい雰囲気のビジュアルに仕上がっているという。
あわせて、シングルの全収録内容も公開された。表題曲「君のせいで愛してる」に加え、自らを鼓舞し、聴く人の背中を押す力強いロックナンバー「背負う者」、さらにHoneyWorks・Gomとのコラボ歌唱曲「STAY WITH YOU」のCHiCOソロ歌唱ver.を収録する。
なおCHiCO with HoneyWorksは、3月に発売した初のベストアルバムと今作を引っさげ、7月より全国ツアーを開催する。チケットは現在先行受付中だ。
◾️21stシングル「君のせいで愛してる」
2026年6月3日（水）リリース
予約：https://cwhw.lnk.to/c8QY3q
※TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマ
[初回仕様限定盤]（CD）
SMCL-994 2,000円（税込）
初回仕様：アニメ描きおろしイラストラベル
▼収録内容
君のせいで愛してる
背負う者
STAY WITH YOU -CHiCO only ver.-
君のせいで愛してる -Instrumental-
背負う者 -Instrumental-
STAY WITH YOU -Instrumental-
▼早期予約キャンペーン
「LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）」
ライブ本番直前の“気合い入れ”ご招待＆お土産チェキプレゼント
＜対象公演・ご招待人数＞
2026年7月20日（月・祝）大阪・Zepp Osaka Bayside
2026年8月9日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
2026年8月23日（日）愛知・Zepp Nagoya
ご招待：各会場10名様
▼店舗別先着購入者特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：缶バッジ
・セブンネットショッピング：アクリルクリップバッジ
・全国アニメイト（通販含む）：ミニフォト
・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L判ブロマイド
・Sony Music Shop：紙製しおり
・HMV&BOOKS online / HMV店舗（一部店舗除く）：ステッカー
・ソフマップ×アニメガ（一部アニメガ店舗を除く）：クリアシート（CDジャケットサイズ）
・CHiCO with HoneyWorks応援店：告知ポスター
※応援店対象店舗は追って公開いたします。
※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
※対象商品1枚ご購入につき、1つ特典をお渡しいたします。
※絵柄は後日発表とさせていただきます。
◾️TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』
▼放送情報
2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！
TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜
MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜
BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜
※放送日時は変更になる場合がございます。
▼原作
堂本裕貴「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中)
▼公式サイト/SNS
アニメ公式サイト：https://www.aishiteru-game.com
公式X：https://x.com/aishiterugame
◾️『i Best -Singles Collection-』
2026年3月25日（水）発売
購入：https://cwhw.lnk.to/E8H84X
配信：https://cwhw.lnk.to/i_BEST
○初回生産限定盤[2CD＋Blu-ray＋Goods]
価格：7,000円（税込）
品番：SMCL 981〜984
仕様＆グッズ内容：
・7インチサイズ
・特製ケース
・オリジナルアクリルスタンド
ヤマコ描きおろしの新ビジュアルを使用！
・ジャケットイラストカードセット 全25種
CHiCO with HoneyWorksがこれまでに発売した全シングルとアルバム（初回盤のみ）のジャケットイラストをリリース時より大きい7インチサイズのカードで一挙封入（アニメ盤イラストは除く）。
○通常盤[2CD]
価格：3,500円（税込）
品番：SMCL 985〜986
＜収録内容＞
[CD]
Disc1
01.世界は恋に落ちている ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞
02.アイのシナリオ ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞
03.プライド革命 ＜TVアニメ『銀魂゜』OPテーマ＞
04.恋色に咲け ＜HoneyWorks映画『ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜』OP主題歌＞
05.カヌレ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞
06.ウルフ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞
07.今日もサクラ舞う暁に ＜TVアニメ『銀魂〜よりぬけ！銀魂さん〜』OPテーマ＞
08.ツインズ ＜TVアニメ『プリプリちぃちゃん!!』第2クールOPテーマ＞
09.ノスタルジックレインフォール ＜TVアニメ『恋は雨上がりのように』OPテーマ＞
10.ヒカリ証明論 ＜TVアニメ『銀魂〜銀の魂篇〜』EDテーマ＞
11.ミスター・ダーリン ＜中川翔子さんコラボシングル＞
12.ギミギミコール ＜スカイピースさんコラボシングル＞
13.乙女どもよ。 ＜TVアニメ『荒ぶる季節の乙女どもよ。』OP主題歌＞
Disc2
01.決戦スピリット ＜TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』EDテーマ＞
02.鬼ノ森 ＜映画『樹海村』主題歌＞
03.醜い生き物 ＜TVアニメ『裏世界ピクニック』OP主題歌＞
04.冒険のVLOG ＜日本テレビ系TVアニメ『EDENS ZERO』EDテーマ＞
05.我武者羅 ＜テレビ東京系TVアニメ『BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS』OPテーマ＞
06.LOVE FIGHT ＜マンガアプリ「GANMA!（ガンマ!）」連載『女子力高めな獅子原くん』コラボ楽曲＞
07.ビビっとラブ ＜TVアニメ『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』EDテーマ＞
08.ヒミツ恋ゴコロ ＜TVアニメ『彼女、お借りします』第2期OPテーマ＞
09.くすぐったい。 ＜TVアニメ『キミと越えて恋になる』OPテーマ＞
10.戦場の華 ＜TVアニメ『最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか』OPテーマ＞
11.STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）*新曲
12.ハートの本音 *新曲
[Blu-ray]
Music Clip Collection
世界は恋に落ちている
アイのシナリオ
プライド革命
恋色に咲け
カヌレ
ウルフ
今日もサクラ舞う暁に
ツインズ
ノスタルジックレインフォール
ヒカリ証明論
ミスター・ダーリン
ギミギミコール
乙女どもよ。
決戦スピリット
鬼ノ森
醜い生き物
冒険のVLOG
我武者羅
ビビっとラブ
ヒミツ恋ゴコロ
くすぐったい。
戦場の華
◾️＜LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）＞
2026年
7月3日（金）東京・EX THEATER ROPPONGI
7月5日（日）北海道・PENNY LANE24
7月18日（土）香川・高松festhalle
7月19日（日）福岡・福岡DRUM LOGOS
7月20日（月・祝）大阪・Zepp Osaka Bayside
8月1日（土）宮城・仙台Rensa
8月9日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
8月22日（土）石川・REDSUN
8月23日（日）愛知・Zepp Nagoya
詳細：https://www.chicoxxx.com/information/detail/?id=580360&artist=cwhw
関連リンク
◆CHiCO with HoneyWorks オフィシャルサイト
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