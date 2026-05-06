平井 大、強風中止を乗り越えビーチライブ開催「青い空しか見えない！」
平井 大が6日、千葉・県立幕張海浜公園 幕張の浜で野外ライブ『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』を開催した。幕張のビーチにステージを立て、波の音や海風を感じながら音楽を楽しめる、ビーチステージならではのライブとなった。
【ライブ写真】ハッピーな雰囲気あふれる！『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』幕張公演の模様
同公演は4日から6日まで開催予定だったが、4日の公演は強風のため中止に。これを受け、急きょ6日公演の模様がYouTubeで生配信された。
ライブでは、『THE BEACH TRIP 2026』に向けて制作され、“THE BEACH TRIP DROPS”と題して連続配信中の新曲「OUR SEASON (夏の気まぐれにkissを)」「Dreamers」「once again」を披露。さらに、未発表の新曲「ONE(not lonely) 」や、4月15日にリリースされた「Baby Shark」のカバーも披露した。
「Summer Prince」を歌い終えると、平井は「みんな、いい時間を過ごしてますか？」と客席に呼びかけた。「once again」披露前には、「僕の新しい曲を皆さんに披露したいなと思います。心の底から愛して、一生この人を守り抜く。そんな風に思えるパートナーがいるあなたなら、絶対に共感していただける、そんなラブソングです」と楽曲に込めた思いを語った。
あいにくの曇り空の中でも、「青い空しか見えない！青い空と、青い海と、そしてハッピーなみなさん。Thank you so much！みんなまだいける？」と冗談を交えながら、ビーチライブらしい開放感を届けた。
ステージには、『THE BEACH TRIP』のマスコットキャラクターであるターフィー・ドッグとサーフィー・ドッグも登場。「Baby Shark」のカバーでは、ベイビーシャークもステージに登場し、シャボン玉の演出や子どもたちをステージに招いたパフォーマンスも行われた。
観客からのリクエストに応えて「Anniversary」「Buddy」も即興で披露するなど、平井らしいアットホームな雰囲気の中、全28曲が披露された。
『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』は、5月9日、10日に大阪・泉南ロングパークでも開催される。
【ライブ写真】ハッピーな雰囲気あふれる！『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』幕張公演の模様
同公演は4日から6日まで開催予定だったが、4日の公演は強風のため中止に。これを受け、急きょ6日公演の模様がYouTubeで生配信された。
「Summer Prince」を歌い終えると、平井は「みんな、いい時間を過ごしてますか？」と客席に呼びかけた。「once again」披露前には、「僕の新しい曲を皆さんに披露したいなと思います。心の底から愛して、一生この人を守り抜く。そんな風に思えるパートナーがいるあなたなら、絶対に共感していただける、そんなラブソングです」と楽曲に込めた思いを語った。
あいにくの曇り空の中でも、「青い空しか見えない！青い空と、青い海と、そしてハッピーなみなさん。Thank you so much！みんなまだいける？」と冗談を交えながら、ビーチライブらしい開放感を届けた。
ステージには、『THE BEACH TRIP』のマスコットキャラクターであるターフィー・ドッグとサーフィー・ドッグも登場。「Baby Shark」のカバーでは、ベイビーシャークもステージに登場し、シャボン玉の演出や子どもたちをステージに招いたパフォーマンスも行われた。
観客からのリクエストに応えて「Anniversary」「Buddy」も即興で披露するなど、平井らしいアットホームな雰囲気の中、全28曲が披露された。
『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』は、5月9日、10日に大阪・泉南ロングパークでも開催される。