タレントの小島瑠璃子（32）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人のオンラインサロンに入会したことを明かした。

小島はストーリーズで「ヘルシー教入信」と書き出し、お笑いタレント・小籔千豊が主催するオンラインサロンに入会したことを報告。「オープンチャットも入らせて頂いております」と続け、「コヤ様から勇者の肩書きを頂戴しました」と伝えた。

その由来を「戦ってるからだそうです」と明かし、「なんでもお見通しです」と感服。その後「勇者の命名をいただいてからこれを生成したけど、なんか違う、、、」と、AIで生成したとみられる勇者に変身した自身のイラストをアップ。再び「これこれ」と画像を公開し「毎日必死」とのコメントを添えた。

先月、お笑いコンビ「「クワバタオハラ」のくわばたりえが自身のYouTubeチャンネルで、10キロのダイエットに成功したことを告白。その方法について「私は去年から今もやらしてもらっていて」と、同サロンでの指導によるものだと明かし、話題になっていた。

公式サイトによると「小薮ヘルシー教」とは、小薮自身が長年実践してきた「ダイエット」「健康」「寿命」に対する考えを共有するための企画。ダイエットや食事制限の正解を教える場ではなく、「医療行為・治療・診断を目的としたものでもありません」と断っている。

小島は23年に芸能活動を休止し、中国へ留学することを発表。同年、会社経営者との結婚を発表し、男児を出産したが、昨年夫が急死。その後、個人事務所でタレント業を再開している。