FC東京vs千葉 スタメン発表
[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](味スタ)
※15:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 15 大森理生
DF 17 稲村隼翔
DF 42 橋本健人
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
MF 71 山田楓喜
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 20 石川大地
控え
GK 35 若原智哉
DF 11 米倉恒貴
MF 6 エドゥアルド
MF 18 杉山直宏
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 44 品田愛斗
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
※15:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 15 大森理生
DF 17 稲村隼翔
DF 42 橋本健人
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
MF 10 東慶悟
MF 71 山田楓喜
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 20 石川大地
控え
GK 35 若原智哉
DF 11 米倉恒貴
MF 6 エドゥアルド
MF 18 杉山直宏
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 44 品田愛斗
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行