[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](味スタ)

※15:00開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 15 大森理生

DF 17 稲村隼翔

DF 42 橋本健人

MF 8 高宇洋

MF 16 佐藤恵允

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 23 佐藤龍之介

控え

GK 1 田中颯

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

MF 10 東慶悟

MF 27 常盤亨太

MF 71 山田楓喜

FW 26 長倉幹樹

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 19 ホセ・スアレス

DF 2 高橋壱晟

DF 3 久保庭良太

DF 28 河野貴志

DF 67 日高大

MF 5 小林祐介

MF 8 津久井匠海

MF 15 前貴之

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 10 カルリーニョス・ジュニオ

FW 20 石川大地

控え

GK 35 若原智哉

DF 11 米倉恒貴

MF 6 エドゥアルド

MF 18 杉山直宏

MF 37 姫野誠

MF 41 安井拓也

MF 44 品田愛斗

FW 7 田中和樹

FW 9 呉屋大翔

監督

小林慶行