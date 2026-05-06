フジ松村未央アナ、こどもの日に小2長女との写真一挙公開「もうこんなに大きいの？」「仲良しで素敵」夫は陣内智則
【モデルプレス＝2026/05/06】フジテレビの松村未央アナウンサーが5月5日、自身のInstagramを更新。娘との2ショット写真を多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】夫は陣内智則 39歳フジアナ「リアルプリンセス」小2娘とのディズニーショット
松村アナは「＃こどもの日」「良い一日となりますように 最近の思い出写真たち」とつづり、娘との写真をコラージュにして投稿。プリンセスのドレスを着た娘とのディズニーリゾートと思われる場所での2ショットや、ピンク色の阪神タイガースのユニフォームを着た娘との、野球場と思われる場所での2ショットなど、様々な写真を公開している。
この投稿は「もうこんなに大きいの？」「仲良しで素敵」「娘さんとママは推し球団が違うのかな？」「プリンセス似合ってて可愛い」「リアルプリンセス」と反響を呼んでいる。
松村アナはお笑い芸人の陣内智則と2017年6月30日に入籍し、11月15日にハワイで挙式。2018年10月31日に第1子長女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】夫は陣内智則 39歳フジアナ「リアルプリンセス」小2娘とのディズニーショット
◆松村未央アナ、長女との思い出公開
松村アナは「＃こどもの日」「良い一日となりますように 最近の思い出写真たち」とつづり、娘との写真をコラージュにして投稿。プリンセスのドレスを着た娘とのディズニーリゾートと思われる場所での2ショットや、ピンク色の阪神タイガースのユニフォームを着た娘との、野球場と思われる場所での2ショットなど、様々な写真を公開している。
◆松村未央アナの投稿に反響
この投稿は「もうこんなに大きいの？」「仲良しで素敵」「娘さんとママは推し球団が違うのかな？」「プリンセス似合ってて可愛い」「リアルプリンセス」と反響を呼んでいる。
松村アナはお笑い芸人の陣内智則と2017年6月30日に入籍し、11月15日にハワイで挙式。2018年10月31日に第1子長女が誕生した。（modelpress編集部）
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