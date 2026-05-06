長崎ヴェルカ・狩俣昌也「正しいことをどれだけ正しくやり続けられるか」現役最後のCSへ意気込み

◆■今シーズンB1最高勝率「すごく良いシーズンが送れた」

5月4日、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」進出記者会見が行われ、長崎ヴェルカを代表して出席した狩俣昌也が取材に応じた。

今シーズンの長崎は開幕戦こそ敗れたものの、その後は12連勝と11連勝を記録するなど、シーズン前半戦で圧倒的な強さを見せた。今シーズン限りでの引退を発表した狩俣は、シーズンを振り返り「チームとしてもとても良い感じで、全部がスムーズではなかったですけど、チームとしてしっかり力もつけながら、すごく良いシーズンが送れたんじゃないかなと思います」と、シーズンを終えて手ごたえを言葉にした。

チーム発足のB3時代から、苦楽をともにし見てきた狩俣。今シーズンのチームには良いときの雰囲気があるという。「プレーじゃないですけど、コートの中というよりも外で選手たちが仲が良いというか、チームで皆でご飯行ったりとかしても雰囲気だったりとか、集まりが良いとか。そういうときっていうのは、コートの中でも良いことがすごく起きるなっていうことがありますね」と、ベテランの感覚でチームの好調さを語った。

シーズンを通じてケミストリーを高めてきた [写真]＝B.LEAGUE

狩俣が感じたチームケミストリーはコート内でも存分に発揮された。先発出場ではイ ヒョンジュンを中心に得点を重ね、ほぼベンチスタートだったスタンリー・ジョンソンも得点ランキング2位となる22.8得点とインパクトを残した。さらにディフェンスではジョンソンと馬場雄大、ジャレル・ブラントリーが個人スティールランキングで10位以内にランクイン。チームとしては1試合平均91.2得点23.2アシスト9.5スティール37.3パーセントの3ポイントシュート成功率と、4部門でリーグトップに立った。

◆■「正しいことをどれだけ正しくやり続けられるか」

CSを前に、自身のコンディションについては「僕は、良いと思います」と答えた狩俣。「自分の立場というのもあるので、プレー以外の部分でも“正しいことをどれだけ正しくやり続けられるか”っていう部分で、声をかけることだったり、本当にチャンピオンシップでどういう状況になるか分からないので、そういうところでのサポートをしたい。あとはコートに入ったとき、自分の持ち味でもある3ポイントシュートとか、そういう部分は時間に関係なくできれば良いかなと思います」と、最後のCSに向けた意気込みを見せた。

今季限りでの引退を発表している狩俣 [写真]＝B.LEAGUE

これまでに、B3から、そしてB2からと長崎とともに昇格や優勝を経験してきた狩俣は、勝ち抜く難しさを知るベテランだ。「やっぱりどれだけチームでまとまりができるかというか、シーズン中とはまたちょっと違う勢いだったり、そういう部分ですごく重要になると思う。そういうところでチームでよりまとまって、自分たちがやってきたものをどれだけ信じてプレーできるかっていうのはすごく大事かなと思います」

キーパーソンにブラントリーの名前を挙げた [写真]＝B.LEAGUE

◆■「5年間の積み重ねが今年のCS出場権」

47勝13敗と今シーズンリーグベストの勝率を残した長崎。攻守ともに死角なしとも言えるなかで、CSのキーマンを問われると、ブラントリーの名前を挙げた狩俣。「彼の攻守両面でのポイントだったり、今いる選手の中でも馬場と一緒に長くチームに関わっていますし、彼は今のヘッドコーチとも関係性も長いので、そういう部分で彼がコートの中で攻守にわたりチームをリードしていけるかが、すごく大事かなと思います」と、その存在の大きさがCSを勝ち抜くカギになると分析した。

長崎のクォーターファイナルの相手はアルバルク東京（東地区4位／ワイルドカード4位）。今シーズンはケガに苦しみながらも踏ん張りを見せ第8シードに食い込んだ。「ディフェンスでもオフェンスでもすごく堅いというか、しっかりするチームのイメージがあります。チームとしても本当に伝統のあるチームですし、今ケガ人も戻ってきて万全のチームだと思うので、このチャンピオンシップに出たチームの中でも勢いのある組織としての力が、すごくあるなと感じてます」と、警戒を示した。

狩俣の現役最後のシーズンに初のB1チャンピオンシップ進出を決めた長崎。「今年だけではなく、ヴェルカができて5年間の積み重ねが、今年のチャンピオンシップの出場権ではあると思う。すごくファンの皆さんもB1初年度は苦しいシーズンを送りました。去年のシーズンもチームが変わりなかなか勝てないなかで、ただどんなときでも本当に声援をたくさんくれたので、ホームコートでCSの試合もできますし、しっかり自分たちを表現して恩返しができたらいいなと思ってます」と、現役生活最後の挑戦への意気込みとファンへのメッセージを送った。

ハピネスアリーナでのCS開催は長崎を後押しするはず [写真]＝B.LEAGUE

【動画】5年間長崎ヴェルカとともに歩んだ狩俣の引退セレモニー