BTSが世界チャートで揺るがぬ強さ!!ビルボードで圧巻の6週連続

BTSがアメリカ・ビルボードの「グローバル」チャートで6週連続トップ3を守り、長期独走体制に入った。

5月5日に発表されたアメリカ音楽専門メディア・ビルボードの最新チャート（5月9日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、「グローバル（米国を除く）」「グローバル200」でそれぞれ2位に入った。

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特に「グローバル200」では、先週より1ランク上昇した成績で注目を集めた。また、聖徳大王神鐘の鐘の音を除く歌唱曲13曲すべてが両チャートに6週連続でランクインし、アルバム全体の安定した人気を示した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

ビルボードのメインチャートでも好調を維持している。『ARIRANG』はメインアルバムチャート「ビルボード200」で5位に入り、6週にわたって最上位圏を守った。

このアルバムは同チャートにおいて、韓国歌手の作品として初めて3週連続1位という大記録を打ち立てたことがある。『SWIM』もまた、メインソングチャート「ホット100」で32位となり、6週連続でチャート圏内に名を連ねた。

詳細チャートでの活躍も際立っている。『ARIRANG』は「トップ・アルバム・セールス」4位、「トップ・ストリーミング・アルバム」11位を記録した。「バイナル・アルバム」では先週より3ランク上昇し、5位に定着した。

『SWIM』は「デジタル・ソング・セールス」（16位）と「アダルト・コンテンポラリー」（19位）で上位圏を維持した。これとともに、「ポップ・エアプレイ」（12位）、「アダルト・ポップ・エアプレイ」（14位）、「ラジオ・ソング」（24位）にもランクインした。

音源売上とラジオ指標全般でバランスよく好成績を収め、大衆的な人気を証明した。最近、BTS がWORLD TOUR『ARIRANG』のタンパ公演で披露した2017年発表曲『Pied Piper』は、「ワールド・デジタル・ソング・セールス」で9位にサプライズ再ランクインし、コンサートの波及力を実感させた。

BTSは4月25日（以下、現地時間）のタンパ公演を皮切りに、全12都市31公演にわたる『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN NORTH AMERICA』を開催している。

5月2日と3日には、エルパソのサンボウル・スタジアム（Sun Bowl Stadium）で約10万人の観客と会った。

同都市の有名ランドマーク「スター・オン・ザ・マウンテン（Star on the Mountain）」は紫色の照明で華やかにライトアップされた。公共交通機関「エルパソ・ストリートカー」はコンサート期間に合わせて運行時間を延長するなど、街全体が祝祭の場へと変貌した。

BTSはエルパソ公演を盛況のうちに終え、7日からはメキシコシティのエスタディオGNPセグロス（Estadio GNP Seguros）でツアーの熱気をつないでいく。