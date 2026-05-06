高速道路で渋滞中、「パパ！高速道路にヒトが歩いているよ」 首都高での実話を紹介
首都高速道路が「首都高」公式Xにて、高速道路での“危険な行為”を紹介。注意を呼び掛けている。
【写真】「ギャアァアア」子どもが悲鳴…高速道路での“実話”イラスト
6日までの投稿で「首都高上で降車するのは大変危険です」と、イラストを添えて紹介。イラストには「高速道路上での降車は命を脅かす危険な行為です。たとえ渋滞中であっても このような行為は絶対にやめてください！」と書かれており、「パパ！高速道路にヒトが歩いているよ！？」と驚く子どもが紹介されている。また、「これは首都高で実際に起こっていることです」「渋滞が予想される時には早めのトイレ休憩を心がけてください」と伝えた。
また、投稿文でも「高速道路上での降車は大変危険な行為ですので絶対におやめください」と伝え、「特に 渋滞時 における降車が目立っています。渋滞が予測される区間を通行される場合には、事前にPAでの休憩もご検討ください」と呼びかけ。首都高、渋滞、混雑、GW、ゴールデンウィークというワードを添えた。
なお、同アカウントでは数時間おきに、首都高の規制情報などを発信。一部エリアでの「入口閉鎖」「車線規制」などの情報を確認できる。
【写真】「ギャアァアア」子どもが悲鳴…高速道路での“実話”イラスト
6日までの投稿で「首都高上で降車するのは大変危険です」と、イラストを添えて紹介。イラストには「高速道路上での降車は命を脅かす危険な行為です。たとえ渋滞中であっても このような行為は絶対にやめてください！」と書かれており、「パパ！高速道路にヒトが歩いているよ！？」と驚く子どもが紹介されている。また、「これは首都高で実際に起こっていることです」「渋滞が予想される時には早めのトイレ休憩を心がけてください」と伝えた。
なお、同アカウントでは数時間おきに、首都高の規制情報などを発信。一部エリアでの「入口閉鎖」「車線規制」などの情報を確認できる。