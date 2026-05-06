【40代男女が選ぶ】春に行きたい「熊本県の旅行先」ランキング！ 2位「阿蘇」を抑えた1位は？【2026年調査】
仕事や家庭に忙しい40代にとって、花の香りが漂う春の小旅行は自分を労わる最高のご褒美になるはずです。美しい景観と土地ならではのぜいたくを味わえる、この時期にこそ訪れたい注目スポットを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「熊本県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「山の空気を思い切り吸いたいため」（40代女性／千葉県）、「阿蘇は、広大な草原と春の新緑が気持ちよく開放感のある景色の中でドライブや散策が楽しめて安心感があります」（40代女性／埼玉県）、「ツツジが綺麗に咲いていそうだから。阿蘇のファームランドでアイスを食べたい」（40代女性／長崎県）といったコメントがありました。
回答者からは、「熊本城で歴史を感じたいため」（40代男性／愛媛県）、「桜の名所であり、穏やかな気候の中で昼も夜も春の景色を楽しめるため」（40代女性／福岡県）、「熊本城は日本を代表する名城の一つでありその壮大な構造に魅力を感じました。そして春は周囲の景色も美しく観光しやすい時期だと考えました。また歴史に触れることで新たな発見があると感じました。そのためじっくりと見学したいと思い選びました」（40代男性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「熊本県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：阿蘇／49票2位は、世界最大級のカルデラを有する「阿蘇」です。春は野焼きが行われた後の山々に一斉に新緑が芽吹き、生命力あふれる大草原の景色が広がります。大観峰からのパノラマビューや絶景ドライブ、乗馬体験など、雄大な自然を五感で楽しめるスポット。春の爽やかな風を感じるには最高のロケーションです。
回答者からは、「山の空気を思い切り吸いたいため」（40代女性／千葉県）、「阿蘇は、広大な草原と春の新緑が気持ちよく開放感のある景色の中でドライブや散策が楽しめて安心感があります」（40代女性／埼玉県）、「ツツジが綺麗に咲いていそうだから。阿蘇のファームランドでアイスを食べたい」（40代女性／長崎県）といったコメントがありました。
1位：熊本城／149票圧倒的な1位となったのは、熊本のシンボル「熊本城」でした。加藤清正によって築城された日本三名城の1つで、春は約800本の桜が咲き誇る県内屈指のお花見スポット。復興が進む勇壮な天守閣と桜のコントラストは、この時期ならではの美しさ。40代から多くの支持を集める納得の結果となりました。
回答者からは、「熊本城で歴史を感じたいため」（40代男性／愛媛県）、「桜の名所であり、穏やかな気候の中で昼も夜も春の景色を楽しめるため」（40代女性／福岡県）、「熊本城は日本を代表する名城の一つでありその壮大な構造に魅力を感じました。そして春は周囲の景色も美しく観光しやすい時期だと考えました。また歴史に触れることで新たな発見があると感じました。そのためじっくりと見学したいと思い選びました」（40代男性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)