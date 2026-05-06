メイプル超合金のカズレーザーが５日、フジテレビ系「超調査チューズデイ」で、子供相手のクイズで本気を出し、子どもたちがうなだれる一幕があった。

この日はこどもの日であることから「鉄道キッズＮｏ１．決定戦」を放送。冒頭で、鉄道キッズ３人ＶＳカズレーザー、ニューヨーク嶋佐和也、秋元真夏が早押し勝負を行った。

１問目からカズレーザーは「スペーシアＸ」を当てて早押し正解。昭和時代の駅舎を見て「上野駅！」も正解しキッズたちのテンションはみるみる下降。３時のヒロイン・福田麻貴も容赦ない大人の本気に「すごい嫌な気持ちになりました」と笑わせた。

ニューヨーク・屋敷裕政は「萎縮せんと、分かったらドンドン押し！」と子どもたちを励ますも、大人チームは容赦なし。キッズの１人は「ちょっと待って。これ、俺たち負けるの？」と動揺丸出しだ。

ＣＭ中にもキッズたちは「大人はズルい」などと不満爆発だったといい、菊地亜美はキッズたちに「取りあえず押して、本当はこんなこといっちゃだめだけど、押してから考える」とアドバイス。

大人チームがリーチをかけ、カズレーザーが順番にパネルが開き、駅舎を当てるクイズで「片瀬江ノ島駅」と正解し勝利…と思われたが、子どもたちが「ボタンを押した時、左の角が出てなかった」と物言い。屋敷が「ボタン押してから新たにめくれたってこと？」と確認。こどもたちは全力でうなずき、結果、もう１問行う事に。最後、子どもたちがクイズに答え、逆転勝利となった。

子供たちは「（ボタンを押した後にパネルがめくれたのを）見つけてなかったら負けてた」と嬉しそう。カズレーザーも「（子どもたちは）強かったですね」と最後は大人の笑顔を見せていた。