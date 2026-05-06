HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、最終審査に進出したAYANAがデビューメンバーとの初練習に挑み、プロの壁を目の当たりにした。

【映像】美しすぎるデビューメンバーの3人（スタイル抜群の全身姿も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から、最後の中間審査を経てAYANA（桑原彩菜・18歳）とSAKURA（飛咲来・15歳）がファイナルへと進んだ。(※全て参加時の年齢）

AYANAとSAKURAは既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20）、スウェーデン出身のレクシー（21）、ブラジル出身のサマラ（20）の3人の中に最後の1人として加わり、ファイナルのステージで4人目のメンバーとしてステージに立つことが決定、そこの審査を経てどちらか1人がデビューを掴む。

レッスン初日、デビューメンバー3人のパフォーマンスを目の前で見たAYANAは、「『3人がやってるのを1回前で見てみて』って言われた時に、見た時のオーラがもう半端なかったんですよ。やっぱ本家は違うじゃないけど…。もうレベルが高すぎて。これこそアーティストだって」と、その実力差に圧倒された。

また実力だけでなく、既に完成されたグループの空気感にも焦りを感じたようで、「デビュー組の3人の方たちは、みんなで3人でずっとやってきたからこそのその絆もあるし。そこで1人だけポコンって浮いてるように見えないように。自分を保ちつつ……みんなに馴染むっていうことが、自分の課題かなっていう風に思いました」と、絶望を感じながらも自分を客観視しながら課題を語った。