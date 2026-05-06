イラン戦争が終戦に至りそうで至らないまま長期化し、「オイルショック」の警告音が大きくなっている。原油在庫で補っていた2カ月間の錯覚が消え始めたためだ。5月から本格的な危機が始まるという分析が相次いでいる。

フィナンシャル・タイムズ（FT）は2日、「ホルムズ海峡の封鎖により、グローバルな原油在庫量が危険水準以下に落ち込んだ。価格が大幅に上昇するまであと残り4週間」とし、5月末を原油価格上昇の「臨界点（tipping point）」と指摘した。

コンサルティング会社エナジー・アスペクツの創業者、アムリタ・セン氏はFTに対し、「戦争が6月末まで続くなら、すべての原油在庫が底をつくだろう」とし、「原油価格は言い値になる。緩衝地帯がない」と述べた。続けて「原油と石油製品ともに、価格が相当幅上昇すると予想する」と付け加えた。

米投資銀行ゴールドマン・サックスは4日、ロイター通信に「グローバル原油在庫量が8年ぶりに最低値に近接した」と明らかにした。米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国は戦略備蓄原油を1日100万バレルずつ放出している。先月24日基準のガソリン在庫は2億2200万バレルだ。年間を通じてこの時期を基準にすると、10年ぶりの最低値だ。ある石油会社の幹部はロイターに対し、「ガソリン在庫が2億1000万バレル線を下回れば見ものだろう」とし、「市場のあちこちが歪むところを見る時点にほぼ到達した」と懸念を示した。

あちこちから在庫（stock）の話が出ている。戦争以降、国際原油価格が「ショック」レベルまで達しないよう抑え込んできたのは、原油タンクに十分に蓄えておいた在庫のおかげだった。実際にホルムズ海峡が事実上封鎖された2カ月余りの間、米ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）基準の国際原油価格は1バレルあたり100〜120ドル水準を維持した。急騰したとはいえ、2008年の世界金融危機当時の史上最高値（1バレルあたり147ドル）には及ばなかった。

しかし5月からは原油供給に本格的な支障が予想される。国際エネルギー機関（IEA）が3月に発表した世界的な備蓄原油の放出規模は4億バレル水準だ。ここに戦争勃発前にタンカーに積載された原油（2億〜3億バレルと推定）を加えても、最大6億〜7億バレル程度だ。

ホルムズ封鎖に伴う世界の原油供給支障規模は1日1000万バレル水準だ。2カ月分は6億バレル規模となる。備蓄原油で耐えられる限界が迫っているという意味だ。IEAによると、韓国の備蓄原油は3月末基準で1億9000万バレルだ。備蓄量規模としては世界6位水準だ。しかし、1日の消費量（290万バレル）を維持する場合、68日分に過ぎない。

石油輸出国機構（OPEC）と非加盟産油国で構成される「OPECプラス」が3日、6月の原油生産量を1日18万8000バレル増やすことで合意したが、ホルムズが封鎖された状況では増産効果は限定的だ。

停戦だけが解決策だが、悪材料が相次いでいる。米国のホルムズ「逆封鎖」により、中国・インドへ向かっていたタンカーまでもが遮断された。グローバルな原油需要に火がつく要因が追加された。4日には停戦後初めて、イランが無人機（ドローン）でアラブ首長国連邦（UAE）最大の石油産業団地であるフジャイラを空爆した。フジャイラはUAE東部最大の港湾がある地域だ。ホルムズを代替できるエネルギー流通の拠点と目されていたが、火魔に包まれた。

IEAによると、戦争が終わりホルムズ封鎖が解除されたとしても、中東の原油生産量を既存の80％まで回復させるには、最低でも8〜10週間かかる予定だ。世界銀行（WB）は「戦争が5月中に終わるとしても、今年のエネルギー価格が24％急騰すると予想する」とし、「2022年にロシアがウクライナを侵攻して以来、最高の上昇率を記録するだろう」と予想した。韓国投資証券のイ・チュンジェ研究員は「国際原油価格が1バレルあたり130〜140ドル以上に上がる可能性がある。もはや残ったのはオイルショックを目で確認することだけ」と懸念した。