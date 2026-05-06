「日本代表は２軍でW杯に臨むのか」日本を揺るがした“悲しいニュース”に韓国メディアも騒然「超緊急事態だ」「事実上不可能」

「日本代表は２軍でW杯に臨むのか」日本を揺るがした“悲しいニュース”に韓国メディアも騒然「超緊急事態だ」「事実上不可能」