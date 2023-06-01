Number_i、7作目の「デジタルアルバム」1位 2026年度最高初週ダウンロード数を記録【オリコンランキング】
3人組グループ・Number_iの『3XL［EP］』が、6日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、1位に初登場。自身通算7作目のデジタルアルバム1位を獲得し【※1】、男性グループによる「通算1位獲得作品数」記録はBTSに次ぐ歴代2位に【※2】、国内男性グループでは歴代1位となった。
【動画】Number_i、“3XL級”にハマっているもの告白
初週DL数は、2026年3月9日付での大森元貴を上回り【※3】、2026年度最高の3.0万DL（30,419DL）を記録した【※4】。
【※1】Number_iの「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得ほか作品
『GOAT』、『No.O -ring-』、『No.I』、『GOD_i [EP]』、『No.II』、『DAiLY&LOVE』
【※2】男性グループによる「週間デジタルアルバムランキング通算1位獲得作品数」記録
1位：BTS（10作）、2位：Number_i（7作）、3位：Travis Japan（6作）
【※3】2026年3月9日付 大森元貴『OITOMA』は初週DL数1.7万DL（17,282DL）
【※4】2026年度は「2025年12月22日付」からスタート。
本作には、今年1月29日に配信リリースされ、2月9日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得した「3XL」（平野プロデュース）をはじめ、「LAVALAVA」（神宮寺プロデュース）、「Supa Bro」（神宮寺プロデュース）、「サイケSHOCK」（岸プロデュース）、「インフル」（平野プロデュース）が収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】Number_i、“3XL級”にハマっているもの告白
初週DL数は、2026年3月9日付での大森元貴を上回り【※3】、2026年度最高の3.0万DL（30,419DL）を記録した【※4】。
『GOAT』、『No.O -ring-』、『No.I』、『GOD_i [EP]』、『No.II』、『DAiLY&LOVE』
【※2】男性グループによる「週間デジタルアルバムランキング通算1位獲得作品数」記録
1位：BTS（10作）、2位：Number_i（7作）、3位：Travis Japan（6作）
【※3】2026年3月9日付 大森元貴『OITOMA』は初週DL数1.7万DL（17,282DL）
【※4】2026年度は「2025年12月22日付」からスタート。
本作には、今年1月29日に配信リリースされ、2月9日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得した「3XL」（平野プロデュース）をはじめ、「LAVALAVA」（神宮寺プロデュース）、「Supa Bro」（神宮寺プロデュース）、「サイケSHOCK」（岸プロデュース）、「インフル」（平野プロデュース）が収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞