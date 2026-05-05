さや香・新山、5か月間で81.7kg→68.8kgに！ 「史上最高の自分になれました」

「自ら定めた目標を達成し、史上最高の自分になってananの表紙を飾ること」を目指す、「ananへの道」シリーズ。第2弾に挑んださや香・新山さんが、5か月間のボディメイクで見事手に入れた「任務遂行型ボディ」をついに解禁！

やり切ったことも含めて、今が史上最高の自分です！

「スパイのようなボディになる」。そんな目標を掲げ、昨年9月に体づくりを始めた新山さん。5か月に及ぶボディメイク期間を経て、見事なまでの変貌を遂げた。そして、今回のシューティングでは、ミッションに挑むハンサムなスパイを熱演！

「企画が始まる時に受けたインタビューで、『どんな体になりたいですか？』と聞かれて、知的で、紳士感があって、服を脱いだ時にすごいと思われる感じがいいなと思い、何となくスパイと答えたんですけど。撮影は思ったよりスパイでしたね。でも、5か月でこんなに絞れたことに自分でも驚いています。みるみる細くなって、顔もスッキリして。お笑いの番組やのにビジュのことにしか触れられんような時期もあったし、挨拶した先輩に一瞬、気づかれないほど変わりました。顔が細くなるのと比例して、SNSのフォロワーも増えていきましたよ」

これまで本格的なトレーニング経験がなかったこともあり、最初は苦労も多かった。

「基礎の筋肉を鍛えるために腕立てから始めました。膝付き100回から始めて、徐々に膝付かず100回に移行。一番キツかったのはジャンピングプッシュアップ100回。慣れないから30分くらいかかるんです。ジムでみんながマシンで運動している中、自分だけ体一つでそれをやっているという恥ずかしさも込みで辛かったですね」

食事は量を増やすタームが過酷を極めた。

「一番食べていた時期は、1日におにぎり8個と、肉200gを4食。さらにプロテインを1L。おにぎりはより好きになったけど、肉が嫌いになって。以前『企画が終わったら焼き肉食べたい！』と言っていたけど全然食べたくない（笑）。逆にお米はすごい！ 面白いのは、次第にちゃんとできていない自分がストレスになったこと。何でも100点でやりたくて99点になるのが絶対に嫌なタイプなので。せっかくならと思って日サロにも行きましたから。やりきった意味も込めて史上最高の自分になれました！」

ボディメイクをするなかでいい副作用も。

「メンタルの調子がいいんです。トレーニングの合間や休憩時間にサウナに入っている時のように無心になることがあって。リフレッシュできたし、前向きになれました。バラエティ番組に出た時に、以前やったら“これ言おうかな、どうしようかな？”と迷うボーダーラインみたいなものが下がって言いやすくなったといいますか。仕事の面でもいい効果が出ていますね」

ボディメイクというミッションを完ぺきに終わらせたかに思えたが、一度走り始めた新山さんの志は高い。

「当初の目標の達成度は100％ですけど、もっと仕上げたい気持ちになっています。腹筋はいい感じに割れたので、腕や肩、胸を10％ずつ増やせたら。あと、体を柔らかくしたい。またスパイとしての企画ができるとしたら、どこかに潜入するのにも柔軟性が必要でしょうから。え、潜入したい場所ですか？ 軽い気持ちで言うたのに、インタビューも思ったよりスパイやな…。

でも、変装して別の誰かになって漫才をしてみたい。『ミッション:インポッシブル』のトム・クルーズみたいに、顔をベリベリベリー！ って剥がすやつ、面白そうじゃないですか。この5か月、よく頑張ったと思うんですけど、体づくりが生活の軸になっていたから、明日からちゃんと生活できるんか心配。『M-1グランプリ』の卒業よりも寂しいし、心にぽっかり穴があいたという言葉がふさわしいです。企画は終わるけど、これからも前向きに、楽しめる範囲で体づくりを続けたいですね！」

トレーナー・神戸さんと振り返るボディメイクの軌跡

5か月間「ダイエット」と「バルクアップ」を繰り返す

スパイボディは、筋肉と多少の脂肪がある体。新山さんは筋肉が少なかったので、「ダイエット」と、筋肉を増やす「バルクアップ」を2週間〜1か月サイクルで行う計画を立てました。バルクアップの難しさは、“これくらいカロリーを摂ればこれだけ筋肉が増える”という計算式が必ず成り立つわけではなく、トレーニングが上手くできないと、カロリーだけが増えて終わることもあるところ。トレーニング初心者である新山さんの場合は、大きな賭けでもありました。「ここが一番の山場」「一瞬も無駄な時間はない」と伝えることで、一切の妥協を許さないよう、マインドセットも取り入れています。

そもそもバルクアップは、年単位計画で行うことがほとんど。5か月でやるのは至難の業です。それが、新山さんの頑張りで、1月にはほぼ目標値を達成、ボディメイクは8割完成しました。残りの2割は、新山さん自身がトレーニングや食事管理の質をどこまで高められるかにかかっていました。“こういう感覚があれば正解です”などすべてを伝えましたが、曖昧な感覚を一人で探る作業は大変だったと思います。それでも見事に仕上げていたので、素晴らしいです。

トレーナー

神戸貴宏

かんべ・たかひろ 40〜50代の体型改善・ボディメイク専門スタジオASKを品川で15年以上運営。幅広い指導経験を持ち、独自の行動変容アプローチで成果を導く。数々の芸能人のポージング・ダイエット指導を手がけている。

新山

にいやま 1991年10月17日生まれ、大阪府出身。2014年にお笑いコンビ、さや香を結成。『ラヴィット！』（TBS系）をはじめ、さまざまなバラエティ番組などで活躍中。YouTube「さや香新山の夢の泉」を配信中。

information

https://youtu.be/hhSZYIaGjLM

これまでの道のりは、anan公式SNS＆YouTube連載で！

新山さんの「ananへの道」もついにファイナル！ “スパイボディ・知性・清潔感”をキーワードに自ら定めた目標を達成し、史上最高の自分を目指した5か月間の全貌は、anan公式YouTubeでチェック。トレーニングの裏側をリアルタイムでお届けしてきたショート動画「新山だより」とあわせて見れば、新山さんのストイックな進化をより深く体感できるはず。どちらも要チェックです！