HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、一度は脱落しながらも奇跡の復活を遂げたRINKAが、セミファイナルで再び涙を呑むこととなった。

【映像】スタイル抜群！美人練習生・RINKA（脱落の瞬間も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

三次審査で一度脱落し、サプライズでアメリカ合宿への合流を告げられたRINKA。RINKAは「中間審査ではサビの重要パートを任され、ローレンから「RINKA、ボーカルが素晴らしかった。歌いながら踊るのは本当に難しいことですが、全てのパフォーマンスを通して圧倒的な歌唱力でした」と、その実力を高く評価されていた。

「このオーディションが最後だと思って応募した」

本番前「私は22歳でこのオーディションが最後だと思って応募した」と明かしたRINKA。しかし2名の合格枠に入ることは叶わなかった。RINKAは「本当は、もっと自分の限界を超えて成長した姿をお見せしたかったんですけど、なかなか伸び悩むこともあって。みなさんを驚かすほど成長できなかったのがちょっと悔しい、自分に悔しい部分もすごくあるんですけど。これが最後だと思わずに、頑張ってまだ夢を追い続けていけたらなと思います」と、気丈に前を向いた。

今回の挑戦を振り返り、「一度脱落を体験して、今回これからどうしようかなって思ってる期間にもう一回、ご連絡いただいて。その機会があってこそ、今こうやって切り替えられてるのが、本当に呼び戻していただけたのが、本当に運命だったんじゃないかなっていう風に思ってて」と心境を明かした彼女。「夢を思い出させてくれたっていう、本当にこの1人には選ばれなかったですけど、夢を再び追い続けるきっかけを強くくれて。ありがとうございますという気持ちが強いです」と語る姿に、スタジオのSAKURA（LE SSERAFIM）も「縁ってあると思う」と言い、「諦めずに、これからの人生もいろんな縁を探してほしいなって思いますね」とエールを送った。

視聴者からも「号泣」「RINKAちゃん頑張った」「嘘だと言って」「悔しすぎる」「凄すぎた」「応援してる」など応援のメッセージが相次いでいた。（『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』／ABEMA K-POPチャンネル）