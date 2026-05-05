声優、俳優、歌手として活躍する宮野真守が５日、都内で行われた映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開記念舞台あいさつに出席。伝説のスタジオでのエピソードを明かした。

日本語吹替版でマリオの声を務める宮野は、「イッツミー、マリオ！」とマリオボイスであいさつし、会場を和ませた。

トークでは「今までに体験した大冒険」が話題になり、宮野は１枚の写真を披露。「これ、『Ｗｅ Ａｒｅ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ』をレコーディングしたスタジオです」と、１９８５年にリリースしたＵ．Ｓ．Ａ． ｆｏｒ Ａｆｒｉｃａによる同チャリティーソングのスタジオを紹介した。

続けて、宮野が「ロサンゼルスの、当時はＡ＆Ｍレコーディング・スタジオで、今はヘンソン・レコーディング・スタジオっていう名前。ここで実際に曲をレコーディングさせてもらいました」と明かすと、共演者は「え？この規模？このあとやりづらい！」と突っ込んだ。宮野は「ギャラクシーですね！ここでマイケル（ジャクソン）が歌ってたんだ…みたいな、大冒険しましたね」とドヤ顔で笑わせた。

映画は「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、２０２３年に大ヒットした「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続く２作目。

この日は、同作のアンバサダーを務める俳優の西野七瀬、お笑いコンビ・チョコレートプラネット、ＹｏｕＴｕｂｅｒのＨＩＫＡＫＩＮらも出席した。