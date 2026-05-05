赤ちゃんみたいなグレート・ピレニーズの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で31万2000回再生を突破し、「態度とデカさのギャップw」「可愛すぎます」「すっごい幸せな光景」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：レゴで遊ぶ3歳の女の子→隣で爆睡していた超大型犬が、寝ぼけて…ギャップがありすぎる『赤ちゃんな光景』】

寄り添う甘えん坊な時間

Instagramアカウント「kuro_thedragon」の投稿主さんが紹介したのは、3歳の女の子とグレート・ピレニーズの『ぼんぼん』ちゃんの1コマ。

女の子が夢中でレゴ遊びをしていると、そっと近づいてきたのはぼんぼんちゃん。まだ1歳のパピーで、とびきりの甘えん坊です。遊びの邪魔をするでもなく、自然な流れで女の子の膝に頭をちょこんと乗せ、そのままぴったりと寄り添います。

まるで「ここが一番落ち着く場所」と言っているかのような安心しきった様子に、見ている側の心もふっと和みます。大きな体と幼い仕草のギャップがなんとも愛らしく、穏やかな時間がゆっくりと流れていきます。

ぬくもりに包まれた眠り

そんなぼんぼんちゃんに応えるように、女の子もふわふわの毛に顔をうずめ、やさしく触れ合います。互いのぬくもりを感じ合うその瞬間は、とても静かであたたかなもの。

やがてぼんぼんちゃんは、安心しきったのかゴロンと仰向けになり、そのまま本気の眠りへ。後ろ足を大きく広げ、完全にリラックスした姿でくつろぐ様子は、まるで無防備そのもの。大きな体を惜しみなく預けるその寝姿から、女の子への信頼と心地よさが伝わってきます。

夢の中のほっこりハプニング

すっかり夢見心地になったぼんぼんちゃんは、寝ぼけながら思わぬ行動に出ます。なんと近くにあったレゴをハムハムとやさしくくわえ、まるで夢の中でも遊んでいるかのような様子に。

突然の出来事にもかかわらず、女の子は驚くことなく、優しく見守り続けます。その穏やかな関係性が、この空間をさらにあたたかいものにしたのでした。無邪気さと安心感に満ちたふたりの時間は、見ている人の心までほっこりさせるほど優しさが詰まっているのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「最強のコンビだね」「なんて微笑ましいの」「幸せな夢を見てるのかなあ」など沢山の反響がありました。

Instagramアカウント「kuro_thedragon」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kuro_thedragon」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。