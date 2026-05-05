スネル復帰で近づくローテ再編…若手3投手は今週末に最後の“アピール”へ　「もう1度の登板機会が与えられる見通し」

スネルの復帰が間近に迫っている(C)Getty Images

ドジャースのブレーク・スネルが間もなく、戦列復帰を果たす。メジャー公式サイト『MLB.com』が現地時間5月4日、チームが掲げるスネル復帰までのプランを伝えた。

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ドジャース加入2年目のスネルは、昨年のポストシーズンでの登板による疲労のためスプリングトレーニングから調整を続け、開幕直前に負傷者リスト（IL）入りとなっていた。そこから回復を遂げ、先月下旬に1Aのゲームで実戦マウンドに登って以降、今月3日までに3度のリハビリ登板を行っている。

『MLB.com』では、直近の3Aでのマイナー登板の内容が、「4回を投げて55球（うちストライク37）、2安打、1四球、2失点、4奪三振の内容」だったと説明。その上で、チームがスネルに対し定めているという公式戦復帰までの目安が、「（リハビリ登板で）5回・75球程度」であるとして、同メディアは「次回登板（週末の金曜または土曜予定）でそのラインに到達すれば、11日の週にも先発ローテーション入りする見込みだ」と報じている。