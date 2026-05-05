【千葉】南房総で必食！とれたてピチピチの浜焼き＆海鮮丼おすすめ6選
【浜焼きの人気2店】
浜焼き屋／4種の貝を豪快にBBQ！オリジナル海鮮丼も食べ放題
活サザエや活ホンビノス貝をはじめ、エビやイカなどの魚介類をその場で焼いて食べられる、90分間食べ放題のBBQ。4種類の貝や海鮮ネタ、野菜などのほか、スイーツやソフトドリンクもラインナップ。ネタのせ放題の海鮮丼コーナーもあり、酢飯の上に好きな具をのせたオリジナル海鮮丼が楽しめます。
漁師料理たてやま／新鮮な活き貝から海鮮丼まで満腹必至の食べ放題！
「漁師料理たてやま」は、北条バイパス沿いに立つ大型店。メニューにはあらゆる海鮮料理が並んでいますが、一番人気は自分で焼く「浜焼きバイキング」。店内の生簀にいる貝などの新鮮魚介や、肉、野菜などが全部食べ放題！
旬の地魚6種に、イクラ、ホタテ、エビなどが贅沢にのった「たてやま丼」もおすすめ。わかめ汁や小鉢も付いてきます。
■漁師料理たてやま（りょうしりょうりたてや）
住所：千葉県館山市真倉371
TEL：0470-22-1137
営業時間：10〜18時（食べ放題は16時30分LO、季節変動あり）
定休日：無休
【海鮮丼の人気4店】
館山なぎさ食堂／海を見ながら朝どれ地魚を堪能
「館山なぎさ食堂」は、「みなとオアシス”渚の駅”たてやま」の2階にある店。海鮮丼などの和食メニューと、パスタなどのイタリアンメニューを楽しめます。網元直営だけあって、魚の鮮度は抜群！ 朝どれの海鮮がたっぷりのった海鮮丼は小鉢、味噌汁付きで、貝汁かアオサ味噌汁への変更もおすすめです。
伊勢エビを丸ごと使った贅沢パスタ。濃厚なうま味が絶品…！
■館山なぎさ食堂（たてやまなぎさしょくどう）
住所：千葉県館山市館山1564-1 2F
TEL：0470-28-4927
営業時間：11〜15時LO（土・日曜、祝日は〜15時LO、カフェは〜16時LO）
定休日：無休（臨時休業あり）
旬菜味処 浜の郷／17種類のネタに挑戦！新鮮な地魚が盛だくさん
「旬菜味処 浜の郷」は、南房総でとれる魚を中心に、刺身や煮魚などで提供する地魚料理の店。なかでも人気の「大漁丼は」、17種類のネタを集めた店主渾身のひと品。白身や光モノ、貝類、地魚などその日の仕入れによって毎日替わり、丼の中に南房総の旬の魚が詰まっています。繁忙期は席の予約がおすすめ。
こちらも注目メニューの「さんが丼」。アジをショウガや味噌などと一緒に叩いて焼いた郷土料理「さんが焼き」を丼にアレンジしています。
海鮮食堂とみうら亭／厳選食材がたっぷりのった、間違いなし！の贅沢な味わい
「海鮮食堂とみうら亭」は、地魚を使った鮮度抜群の海鮮丼から豪華な定食メニューまで、房総の海の幸を堪能できる店。150席ある広々とした店内で、ゆったりと食事を楽しめます。自家製なめろうメンチや、大人気のあつあつアジフライなど、サイドメニューも充実しています。
「とみうら丼」は、季節ごとに替わる旬の白身魚に、マグロ赤身や中トロ、ネギトロ、いくら、赤エビなどがのる定番のおすすめメニュー。
赤身、中トロ、大トロ、ネギトロの4種類を贅沢に盛り付けた丼「鮮魚問屋のまぐろづくし丼」も外せません。
福㐂庵／女将の心意気が伝わる出血大サービスの一杯
富浦育ちの女将が営む海鮮の店。「福㐂丼」は、富浦の海の幸の味を知ってほしいという願いから生まれた真心あふれる愛情丼。基本的には6点盛りですが、ときにはそれ以上入ることも。採算度外視なので、1日10食だけの限定販売です。ほかにも「3色丼」3200円など、魚本来の味を楽しめるメニューが盛りだくさん！
「金目定食」は、貴重なキンメダイを丸ごと1匹使った贅沢な定食。上品な味付けでふっくらと煮た魚は絶品！
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●この記事は『るるぶ千葉 房総'27』に掲載した記事をもとに作成しています