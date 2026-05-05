「浜焼き食べ放題」大人3980円、子ども2280円（入荷状況によりに内容が異なる場合あり）

活サザエや活ホンビノス貝をはじめ、エビやイカなどの魚介類をその場で焼いて食べられる、90分間食べ放題のBBQ。4種類の貝や海鮮ネタ、野菜などのほか、スイーツやソフトドリンクもラインナップ。ネタのせ放題の海鮮丼コーナーもあり、酢飯の上に好きな具をのせたオリジナル海鮮丼が楽しめます。

ネタのせ放題海鮮丼では、数種類のネタを用意

「房総の駅とみうら」内にある人気店

「浜焼きバイキング」大人4200円、子ども2750円

「漁師料理たてやま」は、北条バイパス沿いに立つ大型店。メニューにはあらゆる海鮮料理が並んでいますが、一番人気は自分で焼く「浜焼きバイキング」。店内の生簀にいる貝などの新鮮魚介や、肉、野菜などが全部食べ放題！

「たてやま丼」2530円

旬の地魚6種に、イクラ、ホタテ、エビなどが贅沢にのった「たてやま丼」もおすすめ。わかめ汁や小鉢も付いてきます。

550席の大型店。店の一角に食べ放題コーナーがある

■漁師料理たてやま（りょうしりょうりたてや）

住所：千葉県館山市真倉371

TEL：0470-22-1137

営業時間：10〜18時（食べ放題は16時30分LO、季節変動あり）

定休日：無休



「丸六水産海鮮丼（並）」2280円

「館山なぎさ食堂」は、「みなとオアシス”渚の駅”たてやま」の2階にある店。海鮮丼などの和食メニューと、パスタなどのイタリアンメニューを楽しめます。網元直営だけあって、魚の鮮度は抜群！ 朝どれの海鮮がたっぷりのった海鮮丼は小鉢、味噌汁付きで、貝汁かアオサ味噌汁への変更もおすすめです。

「伊勢海老のペスカトーレ」2680円

伊勢エビを丸ごと使った贅沢パスタ。濃厚なうま味が絶品…！

■館山なぎさ食堂（たてやまなぎさしょくどう）

住所：千葉県館山市館山1564-1 2F

TEL：0470-28-4927

営業時間：11〜15時LO（土・日曜、祝日は〜15時LO、カフェは〜16時LO）

定休日：無休（臨時休業あり）



旬菜味処 浜の郷／17種類のネタに挑戦！新鮮な地魚が盛だくさん

「大漁丼」2310円（限定20食先着順、予約不可）

「旬菜味処 浜の郷」は、南房総でとれる魚を中心に、刺身や煮魚などで提供する地魚料理の店。なかでも人気の「大漁丼は」、17種類のネタを集めた店主渾身のひと品。白身や光モノ、貝類、地魚などその日の仕入れによって毎日替わり、丼の中に南房総の旬の魚が詰まっています。繁忙期は席の予約がおすすめ。

「さんが丼」1848円

こちらも注目メニューの「さんが丼」。アジをショウガや味噌などと一緒に叩いて焼いた郷土料理「さんが焼き」を丼にアレンジしています。

純和風の店構え

「とみうら丼」1980円

「海鮮食堂とみうら亭」は、地魚を使った鮮度抜群の海鮮丼から豪華な定食メニューまで、房総の海の幸を堪能できる店。150席ある広々とした店内で、ゆったりと食事を楽しめます。自家製なめろうメンチや、大人気のあつあつアジフライなど、サイドメニューも充実しています。

「とみうら丼」は、季節ごとに替わる旬の白身魚に、マグロ赤身や中トロ、ネギトロ、いくら、赤エビなどがのる定番のおすすめメニュー。

「鮮魚問屋のまぐろづくし丼」1980円

赤身、中トロ、大トロ、ネギトロの4種類を贅沢に盛り付けた丼「鮮魚問屋のまぐろづくし丼」も外せません。

開放的な店内。注文はタッチパネルで！

「福㐂丼」1800円（限定10食）

富浦育ちの女将が営む海鮮の店。「福㐂丼」は、富浦の海の幸の味を知ってほしいという願いから生まれた真心あふれる愛情丼。基本的には6点盛りですが、ときにはそれ以上入ることも。採算度外視なので、1日10食だけの限定販売です。ほかにも「3色丼」3200円など、魚本来の味を楽しめるメニューが盛りだくさん！

「金目定食」3300円〜（時価）

「金目定食」は、貴重なキンメダイを丸ごと1匹使った贅沢な定食。上品な味付けでふっくらと煮た魚は絶品！

座敷の店内はくつろげる雰囲気

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●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

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●この記事は『るるぶ千葉 房総'27』に掲載した記事をもとに作成しています

