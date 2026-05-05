LE SSERAFIMチェウォン、抜群スタイル際立つ“超ミニ”衣装姿「異次元の美しさ」「見惚れる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が5月4日、自身のInstagramを更新。スタイリッシュな衣装姿を披露し、注目が集まっている。
【写真】25歳K-POP美女「スタイルが神」美脚全開の“超ミニ”衣装姿
チェウォンは数種類の衣装姿を複数枚投稿。ピンクの背景を背に、ボディラインにフィットしたデザインのグレーのノースリーブトップスにアームカバー、引き締まった脚が際立つショート丈のボトムスを合わせ、クールな表情でのカメラ目線の立ち姿を公開している。
この投稿には「異次元の美しさ」「かっこ可愛い」「見惚れる」「スタイルが神」「映画のワンシーンみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳K-POP美女「スタイルが神」美脚全開の“超ミニ”衣装姿
◆チェウォン、美脚際立つスタイリング披露
チェウォンは数種類の衣装姿を複数枚投稿。ピンクの背景を背に、ボディラインにフィットしたデザインのグレーのノースリーブトップスにアームカバー、引き締まった脚が際立つショート丈のボトムスを合わせ、クールな表情でのカメラ目線の立ち姿を公開している。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿には「異次元の美しさ」「かっこ可愛い」「見惚れる」「スタイルが神」「映画のワンシーンみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】