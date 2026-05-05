水谷隼、保有株紹介でマイナス21％の含み損「助かりますか？」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が、自身のXを更新し、現在の保有株を紹介し、含み損を打ち明けた。
【画像】気になる！ケタ違いの含み損…水谷隼の保有株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「みんなが買っているのをみて買いましたがダメでした 助かりますか？」とファンに呼びかけ。投稿した画像では、持ち株「OLC」を紹介しながら含み損が「30万3500円（−21.45％）となっている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！ケタ違いの含み損…水谷隼の保有株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「みんなが買っているのをみて買いましたがダメでした 助かりますか？」とファンに呼びかけ。投稿した画像では、持ち株「OLC」を紹介しながら含み損が「30万3500円（−21.45％）となっている。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。