ロック界のレジェンド･HYDEが日本テレビ『夜の音』に登場！最新曲「THE ABYSS」を含む2曲を披露

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HYDEが本日5月5日・24時24分放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』に出演する。

■「死ぬまで歌う仕事をやると思う」レジェンド･HYDEが覚悟を語る！

日本のロックシーンの最前線を走り続けるロックバンド、L’Arc～en～Cielのボーカリストにして、今年ソロデビュー25周年を迎えるHYDE。番組では今なお自身の歌声と向き合い、進化を続けるHYDEが追求する理想の歌声、歌うことの意味とは？後輩アーティストからのSPメッセージや圧巻のライヴパフォーマンスとともに、レジェンドボーカリストの“歌声の美学”に迫る。

８月開催の大型ロックフェス『SUMMER SONIC 2026』でL’Arc～en～Cielとしてヘッドライナーを務めることが決定し、ソロとしてもこの２年間で26都市52公演という自身最大のワールドツアーを敢行。激しいロックナンバーでの力強いデスボイスと、バラードで見せる美しいハイトーンボイスで世界中のファンを魅了し、THE ORAL CIGARETTESの山中拓也やMY FIRST STORYのHiroら後輩アーティストにも多大な影響を与えるHYDE。

トークパートでは、菊池風磨が休養中のため、畑芽育とのツーショットトークに。スタジオは緊張感に包まれるかと思いきや、「イケメン見たかったわぁ」と菊池に会えず悔しがるHYDEの姿に、畑も思わず笑みがこぼれる。

トークの冒頭、畑が映画『NANA』(2005年公開)のファンだと言うと、HYDEは自身が作曲した主題歌『GLAMOROUS SKY』の制作当時を振り返り、「あの曲は制作期間が短かった。１週間くらいしかなかったので…」。作詞を担当した原作者･矢沢あいとの驚きのやりとりが明かされ、畑も「すごい！」と感激。

さらに、HYDEが放つオーラに圧倒される畑が「オーラがスゴすぎて、街で声かけられませんか？」と質問し、謎に包まれたHYDEの日常がうかがえる場面も…。

その後は、HYDEが考える“美しい歌声”とは何なのか？その歌声に自分は近づけているのか？理想の歌声についてトーク。練習嫌いだった若い頃とは打って変わって、ボイストレーニングを行うようになったワケ、バンド結成から35年という歳月を重ねたからこそ感じる新たな気付きなど、音楽に対する気持ちの変化を赤裸々に語る。

さらに、「歌うことはあんまり好きじゃないです」という意外な発言が飛び出すと、畑が「そんなこと言わないでください！」と大慌てに。歌っている時間よりもプライベートな趣味の時間の方が楽しいというHYDEだが…。それでも「死ぬまで歌う仕事をやると思う」と言い切る、その覚悟のワケとは…？

■最新曲をオーケストラver.で！あの後輩アーティストも登場！

後輩アーティストにも多大な影響を与えてきたHYDE。そんなレジェンドですら「かなわねぇなと思う。才能もあるし、努力もすごい」と嫉妬してしまうアーティストの名前を告白｡

中でも「かっけぇなコイツ、うらやましい」と大絶賛するアーティストとは？

さらに、今回どうしてもHYDEに思いを伝えたい後輩アーティストがVTRで登場！バンドを長く続けていくための秘訣や、音楽を作る上で大事にしている心構えなど、憧れのHYDEに聞きたかった質問を直撃する。

注目のスタジオライヴは、最新曲「THE ABYSS」と「GLAMOROUS SKY」の２曲をオーケストラ･バージョンで披露。番組の象徴ともいえる“月”をモチーフにした幻想的なセットの中、HYDEのミュージックビデオを数多く手掛ける映像クリエイター･山口ミカによるステージ演出とHYDE自らのアイデアが融合した一夜限りのSPステージが披露される。

このほか、「10代の時に衝撃を受けて、それからボーカリストになろうと思った」というボーカリスト･HYDEの原点となった曲や、HYDEにとって“歌う”とは何か？など、貴重なトークが盛りだくさんの内容なので、音楽ファンは今夜の放送に注目だ。

■番組情報

日本テレビ系『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』

2026年5月5日・24:24～24:54

出演アーティスト：HYDE

MC：菊池風磨（timelesz）、畑芽育

ナレーション：CRAZY COCO

■【画像】番組の様子

■関連リンク

『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/tokyo-midnight-music/

HYDE OFFICIAL SITE

https://www.hyde.com/