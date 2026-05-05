元AKB48仁藤萌乃、結婚発表 夫との密着ショット＆ウエディングドレス姿公開「一緒にいると安心できる大切な存在」
【モデルプレス＝2026/05/05】元AKB48でタレントの仁藤萌乃（33）が4日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。
【写真】33歳元AKB48、夫との密着ショット
仁藤は「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です」と明かし、「こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々を過ごしています」と結婚生活をつづった。
「こうして今の自分があるのも、皆さまのおかげだと感じています」とファンへ感謝。「これからも変わらず、ひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合ってまいります」と意気込んだ。さらにウエディングドレス姿も公開。夫におんぶされているショットや手を繋いでいる写真などを投稿している。
仁藤は1992年7月22日生まれ、東京都出身。2007年にAKB48のオーディションに合格し、5期生として加入した。2009年に12thシングル「涙サプライズ！」で初の選抜入り。2013年にグループを卒業後、2019年3月に芸能界を引退したが、同年10月にYouTubeチャンネルを開設したり、2023年8月にはアイドルグループ・almaに加入したりするなど活動を再開。同年10月にalmaを脱退後はタレントとして活動している。（modelpress編集部）
大切な皆さまへ
私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です。そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々を過ごしています。
こうして今の自分があるのも、皆さまのおかげだと感じています。本当にありがとうございます。
これからも変わらず、ひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合ってまいります。
今後とも、温かく見守ってくださると嬉しいです。
仁藤萌乃
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【写真】33歳元AKB48、夫との密着ショット
◆仁藤萌乃、結婚発表
仁藤は「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です」と明かし、「こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々を過ごしています」と結婚生活をつづった。
◆仁藤萌乃、2013年にAKB48卒業
仁藤は1992年7月22日生まれ、東京都出身。2007年にAKB48のオーディションに合格し、5期生として加入した。2009年に12thシングル「涙サプライズ！」で初の選抜入り。2013年にグループを卒業後、2019年3月に芸能界を引退したが、同年10月にYouTubeチャンネルを開設したり、2023年8月にはアイドルグループ・almaに加入したりするなど活動を再開。同年10月にalmaを脱退後はタレントとして活動している。（modelpress編集部）
◆全文
大切な皆さまへ
私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です。そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々を過ごしています。
こうして今の自分があるのも、皆さまのおかげだと感じています。本当にありがとうございます。
これからも変わらず、ひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合ってまいります。
今後とも、温かく見守ってくださると嬉しいです。
仁藤萌乃
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