元AKB48仁藤萌乃、結婚発表 夫との密着ショット＆ウエディングドレス姿公開「一緒にいると安心できる大切な存在」

元AKB48仁藤萌乃、結婚発表 夫との密着ショット＆ウエディングドレス姿公開「一緒にいると安心できる大切な存在」