セリエA 25/26の第35節 ローマとフィオレンティナの試合が、5月5日03:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはドニエル・マレン（FW）、ニッコロ・ピジリ（MF）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはマノル・ソロモン（MF）、アルバート・グドムンドソン（FW）、ジャック・ハリソン（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ローマのニッコロ・ピジリ（MF）のアシストからジャンルカ・マンチーニ（DF）がヘディングシュートを決めてローマが先制。

さらに17分ローマが追加点。マリオ・エルモソ（DF）のアシストからウェスレイ・フランサ（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに34分ローマが追加点。クアディオ・コネ（MF）のアシストからマリオ・エルモソ（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、フィオレンティナは同時に2人を交代。アルバート・グドムンドソン（FW）、ジャック・ハリソン（MF）に代わりリッカルド・ブラスキ（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）がピッチに入る。

46分、フィオレンティナが選手交代を行う。マリン・ポングラチッチ（DF）からピエトロ・コムッツォ（DF）に交代した。

58分ローマが追加点。ドニエル・マレン（FW）のアシストからニッコロ・ピジリ（MF）がヘディングシュートで4-0。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。4-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ローマが4-0で勝利した。

なお、ローマは48分にマリオ・エルモソ（DF）、90+2分にステファン・エルシャーラウィ（FW）に、またフィオレンティナは25分にマリン・ポングラチッチ（DF）、66分にファビアーノ・パリージ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-05 05:50:24 更新