芸能事務所「オスカープロモーション」が昨年初開催したオーディション「なつキミプロジェクト」でグランプリを獲得した横須賀京香（12）が初主演した縦型ショートドラマ「青春、暴走中。」（YouTubeなどで配信中）で女子中学生の葛藤や妄想を表情豊かに演じている。

思いを寄せる男子との青春ラブコメディー。事務所所属後初仕事だが「緊張はしたけど教室での撮影など全部が凄く楽しかった」と堂々。完成した作品に「もっと面白くやれたら、もっと良い」と高い向上心を見せた。

見どころに挙げたのは4話。「感情が動く話。長ぜりふがお気に入りで、最初はウキウキだったけど奈落の底に突き落とされるみたいに気持ちが大きく変化する。そこが面白いので見てもらいたいです」とアピールした。

役同様、実生活でも4月から中学生に。「芸能活動と学業の両立」を目標に掲げる。「学業では、昔からあまりできない理科を頑張りたいです。皆をまとめるのが好きなので、2、3年生になったら学園祭の実行委員もやってみたいです。芸能活動では、『変な家』とか怖い系の本を読むのが好きなので、ホラー作品をはじめ、いろんな作品をやってみたいです」と意気込んだ。