「ＲＩＺＩＮ．５３」(１０日、ジーライオンアリーナ神戸)

「ＲＩＺＩＮ．５３」に参戦する皇治（３６）＝ＴＥＡＭ ＯＮＥ＝が、このほどデイリースポーツの取材に応じた。平本蓮（２７）＝剛毅會＝と判定決着なしのスタンディングバウト特別ルール（３分×３回）で戦うが、「決着をつける」と決意を示した。

平本はこの試合を「超ＲＩＺＩＮ．５ 浪速の超復活祭り」（９月１０日、京セラドーム大阪）への「肩慣らし」とみなしているが、それは皇治も同じだという。ここをステップに「京セラドーム、あとは大みそかですね」と今後の展望を描く。そこで希望する相手には「朝倉がね、ハゲチャビンがずっと俺とやるみたいなこと言っているので。堂々とやれよと思っていて。結局自信がないんでしょう」と朝倉未来（３３）の名前を挙げた。そして「平本とやるより朝倉の方が楽勝。ほんまに技術も平本より全然ないですから」とこき下ろした。

試合後の１６日には自身がプロデュースする格闘技大会「ＮＡＲＩＡＧＡＲＩ ｖｏｌ．６」をゴリラホール大阪で開催する。「ＲＩＺＩＮなどで活躍する選手をつくりたい。その選手たちに、いい背中を見せられるように１０日は頑張ります」と思いを語った。