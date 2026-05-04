SHOW-WA＆MATSURIの地上波初冠番組が誕生！「バラバラマンスリー」5月の新ラインナップ解禁

平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：45〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび2026年5月のラインナップが解禁された。

本日5月4日（月）からスタートするのは――

・月曜『熊プロのイケメロパラダイス』＜MC：熊元プロレス（紅しょうが）＞

・火曜『AsoBe Sports〜子ども遊び王決定戦〜』＜MC：モグライダー＞

・水曜『SHOW-WA / MATSURIの今夜ステージ降ります〜がむしゃら経歴＋１〜』＜出演：SHOW-WA / MATSURI＞

――というバラエティー豊かな3本の新コンテンツだ。（※木曜は過去のマンスリー企画傑作編を放送）

◆熊元プロレスの願望をかなえる初単独冠番組が誕生！

月曜に登場する『熊プロのイケメロパラダイス』は、“熊プロ”こと紅しょうが・熊元プロレス待望の初単独冠番組。

テーマはただひとつ、「イケメンに本気でメロつきたい」。熊元プロレスが自身の欲望をただただ全力でかなえるバラエティーだ。

1＆2週目「イケメロパラダイス」では、“イケメンだらけの学園”という王道かつ最強の妄想舞台に、マユリカ、エバース、ROIROMが“イケメン生徒”として登場。台本なしのアドリブ演技で熊元プロレスを本気でメロつかせにいく。

3＆4週目「お泊まり朝メシ選手権」では、熊元プロレス、福留光帆、たけうちほのかが“男性が思わず喜ぶ朝（夜）”をテーマに、理想の朝食（夕食）シーンを完全プロデュース。

オズワルド・伊藤俊介、レインボー・池田直人、エバースが審査員として、料理の腕だけでなく、起こし方や最初にかける一言、距離感や空気感といった細部の演出力までジャッジしていく。

収録を終えた熊元プロレスは、「全編通して、すごく幸せでした！ いろいろなメロを体験させてもらえたって感じですね」とコメントしている。

◆ココでしか見られないバトルが展開する新感覚バラエティー

火曜に放送されるのは、『AsoBe Sports〜子ども遊び王決定戦〜』。

「だるまさんが転んだ」「椅子取りゲーム」「靴飛ばし」など、子どものころに誰もが親しんだ遊びをアレンジしてスポーツ化。新感覚のあそ“Beスポーツ”バラエティーだ。

東京五輪柔道金メダリストのウルフアロン＆ミラノ・コルティナ五輪スノーボード・男子ビッグエア金メダリストの木村葵来による“夏冬金メダリスト対決”や、伊藤百花（AKB48）＆岩本理瑚（僕が見たかった青空）の“アイドル対決”など、ココでしか見ることのできない白熱バトルが繰り広げられていく。

MCを務めるモグライダー・芝大輔は、「誰でもやったことのある遊びをアップデートしたことで、大人が本気で挑んでも白熱する遊びに仕上がっているので、ぜひみなさんでやっていただきたいですね」と、遊びをスポーツ化したらさらに面白くなったと太鼓判。

「贅沢すぎる五輪金メダリストの使い方をしているのでぜひご覧ください！」と注目バトルについてもアピールしている。

◆SHOW-WA＆MATSURIの地上波初冠番組！

水曜に登場するのは、『SHOW-WA / MATSURIの今夜ステージ降ります〜がむしゃら経歴＋1〜』。

秋元康氏プロデュースのもと、昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にするべく活動している今注目のグループ、SHOW-WAとMATSURI。そんな2グループによる地上波初冠番組だ。

実は、元Jリーガーや元料理研究家など、さまざまな経歴を持つ彼ら。この番組は、そんな彼らの経歴にさらに“+1（プラスワン）”するため多種多様な職業を体験する超挑戦型職業体験バラエティーだ。

前半の2週では、井筒雄太（SHOW-WA）、青山隼（SHO-WA）、鈴木渉（MATSURI）が“マッスルスナック”へ。塩田将己（SHOW-WA）、松岡卓弥（MATSURI）、小野寺翼（MATSURI）の3人が保育園へ、それぞれ体験に向かう。

恥ずかしさを捨てて己の殻を破り、普段とは違う一面を見せるメンバーの姿は感動モノ。そして、マッスルスナックと保育園という、およそ1番組で行われてることとは思えない落差のある2つの職業世界を一度に楽しめるのもみどころだ。

マッスルスナックという未知の世界に挑んだSHOW-WA・井筒雄太は、「この番組は一言でいうと無限の可能性です。SHOW-WAとMATSURIの新たな可能性が発見できる、そんな番組になってます」と手ごたえを報告。

一方、保育園で悪戦苦闘したMATSURI・松岡卓弥は、「ステージ上の僕たちと、子どもたちと関わっている僕たちのギャップがたくさん詰まってると思うので、いろいろな僕たちが見れるのがこの番組のみどころ」と、新境地を見せたことを話している。