LE SSERAFIM「CELEBRATION」への称賛相次ぐ！世界中のメディアが高評価を寄せる

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LE SSERAFIMが4月24日にリリースした2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のリードシングル「CELEBRATION」に対して、世界中のメディアから称賛が相次いでいる。

■「グローバル影響力を再び証明したグループ」（アメリカ『ELLE』）

「CELEBRATION」は、KIM CHAEWONとHUH YUNJINが楽曲制作に参加した楽曲で、恐怖心を受け入れて、自分と向き合う強さを讃えるメッセージが盛り込まれている。聴いた瞬間に思わず踊りたくなるような軽快なリズムとビートが、世界のリスナーを魅了している。

アメリカの『ELLE』は「CELEBRATION」について、「文字通り、聴く人をパーティーに誘う強烈なエネルギーが込められている」と紹介し、「年始に『Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026』のステージに立ち、1年の幕開けを飾った後、ワールドツアーを成功裏に終えてグローバルな影響力を再び証明した」とLE SSERAFIMを高く評価した。続いて、雑誌『EUPHORIA』は「楽曲のポイントは間違いなくコーラスだ」と述べ、「5人のメンバーは、速いテンポの歌詞を完璧に歌い、特にサビでは強い印象を残した」と絶賛した。また、プロモーションについても言及。「楽曲の完成度にこだわっただけでなく、マーケティング戦略も綿密に展開された。ファンに日常における小さな達成を共有するよう促したプロモーションが注目を集めた」と評価した。

そして『Rolling Stone India』は、「LE SSERAFIMはこの楽曲でこれまでの『恐れない』イメージに代わり、正直な姿を打ち出した」と述べ、「より率直で、弱点をさらけ出しながらも、ありのままの姿を見せるときに最も強くなれるということを説得力を持って伝えてくれる」と楽曲のメッセージに注目した。さらに「テクノとハードスタイル、キレのあるボーカルが一気に押し寄せる強烈なトラックだ」と称賛した。

LE SSERAFIMは5月3日にSBS『人気歌謡』に出演し、「CELEBRATION」の公式活動を終了した。「CELEBRATION」は、5月4日午前8時時点で、タイ（1位）、チリ（2位）、インドネシア（3位）を含む計39の国や地域のiTunes「トップソング」で上位圏にランクイン。さらに「Worldwide iTunes Song Chart」に10日連続でチャートインするなど、世界中で人気を集めている。

5月2日にデビュー4周年を迎えたLE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る二度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』を開催する。今回のワールドツアーでは、LE SSERAFIMにとって初となる欧州での単独公演を含め、よりいっそうスケールアップしたワールドツアーが繰り広げられる。日本では、大阪・大阪城ホール（7月25日・26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30日・8月1日・2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8日・9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18日・19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2日・3日）の5都市11公演で開催される。5月22日にリリースされる2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1の収録曲を含め、多彩なステージを披露する予定だ。

また、LE SSERAFIMは、6月6日～7日に韓国・ソウルのオリンピック公園 (KSPO DOME、88芝生広場) で開催される『2026 Weverse Con Festival』への出演も決定。世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に、大きな関心が寄せられている。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CELEBRATION」

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』

韓国発売日：5月22日

https://go.weverse.io/qt3S/cnussl2p

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp