約27年間マンUで指揮を執った名将ファーガソンが「救急車で病院に搬送」。教え子のキャリック暫定監督は状態を危惧「回復を心から祈るばかりだ」
1986年から2013年までマンチェスター・ユナイテッドの指揮を執り、クラブに数々のタイトルをもたらした名将サー・アレックス・ファーガソン氏の体調に異変が起こったようだ。現地５月３日、英公共放送『BBC』や英衛星放送『Sky Sports』が報じている。
３日に開催されたプレミアリーグ第35節で、マンチェスター・ユナイテッドがリバプールと本拠地オールド・トラフォードで対戦。３−２で勝利を収めた。
この試合の開始直前にアクシデントが発生した。『BBC』によれば、観戦に訪れていたファーガソン氏が「体調不良を訴えて、救急車で病院に搬送された」という。
同メディアは、「関係者は今回の措置は予防的なものであり、緊急事態ではないと強調している。ファーガソン氏はまもなく自宅に戻れるほど回復するだろう」と伝えた。
2018年５月には、脳出血で倒れて重篤な状態に陥った過去もあり、状況が心配されるなか、ユナイテッド暫定監督のマイケル・キャリックは試合後に『Sky Sports』のインタビューに対応。現在84歳の恩師の容体を問われると、こう語った。
「現時点で状況は何も知らない。ただ、回復を心から祈るばかりだ。最新の状況は分からないが、彼が元気でいてくれることを心から願っている。この試合結果が、励みになればと思っている」
無事に回復するのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
３日に開催されたプレミアリーグ第35節で、マンチェスター・ユナイテッドがリバプールと本拠地オールド・トラフォードで対戦。３−２で勝利を収めた。
同メディアは、「関係者は今回の措置は予防的なものであり、緊急事態ではないと強調している。ファーガソン氏はまもなく自宅に戻れるほど回復するだろう」と伝えた。
2018年５月には、脳出血で倒れて重篤な状態に陥った過去もあり、状況が心配されるなか、ユナイテッド暫定監督のマイケル・キャリックは試合後に『Sky Sports』のインタビューに対応。現在84歳の恩師の容体を問われると、こう語った。
「現時点で状況は何も知らない。ただ、回復を心から祈るばかりだ。最新の状況は分からないが、彼が元気でいてくれることを心から願っている。この試合結果が、励みになればと思っている」
無事に回復するのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！