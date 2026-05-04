約27年間マンUで指揮を執った名将ファーガソンが「救急車で病院に搬送」。教え子のキャリック暫定監督は状態を危惧「回復を心から祈るばかりだ」

約27年間マンUで指揮を執った名将ファーガソンが「救急車で病院に搬送」。教え子のキャリック暫定監督は状態を危惧「回復を心から祈るばかりだ」