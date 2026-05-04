今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、周りの人からアドバイスをもらったり、習ったりする機会が多くなりそう。自分のやり方を貫くのではなく、他の人のやり方などをマネてみると、意外と面白く感じられるようです。気になるものがあれば、質問してみると◎ 恋愛面は、相手側の家族や友人に会うなど、ちょっと緊張する場面がありそうですが、話していると打ち解けられるようです。
★ワンポイントアドバイス★
心にたまったネガティブな感情は、歌ったり踊ったり、にぎやかにしても大丈夫な場所で発散させるといいかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【魚座（うお座）】
今週は、周りの人からアドバイスをもらったり、習ったりする機会が多くなりそう。自分のやり方を貫くのではなく、他の人のやり方などをマネてみると、意外と面白く感じられるようです。気になるものがあれば、質問してみると◎ 恋愛面は、相手側の家族や友人に会うなど、ちょっと緊張する場面がありそうですが、話していると打ち解けられるようです。
心にたまったネガティブな感情は、歌ったり踊ったり、にぎやかにしても大丈夫な場所で発散させるといいかも。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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