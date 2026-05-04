ゴールデンウィークの後半、5月4日の午前10時半現在の高速道路の状況です。移動や行楽地で過ごす人など関西圏では最大21キロの渋滞が発生しています。

日本道路交通情報センターのまとめによりますと、午前10時30分現在、名神高速道路の上り線では、京都東インターチェンジ付近を先頭に21キロの渋滞が発生しています。

名神ではこのほか、大山崎ジャンクション付近で6キロ、栗東湖南インターチェンジ付近で2キロとなっています。

下り線では、大津トンネル付近を先頭に10キロの車列ができています。

新名神高速道路では、下り線の切畑トンネル付近を先頭に13キロ、野登トンネル付近で2キロの渋滞となっています。

また、第二神明道路の上り線・伊川谷ジャンクション付近で12キロ、下り線の名谷ジャンクション付近で4キロ、月見山インターチェンジ付近で1キロです。

和歌山方面へ向かう阪和自動車道・湯浅御坊道路の下り線では、和歌山南スマートインターチェンジ付近を先頭に10キロ、泉佐野ジャンクション付近で2キロ、松原インターチェンジ付近で1キロの渋滞です。

京滋バイパスの上り線・宇治トンネル付近で9キロ、下り線の笠取インターチェンジ付近で4キロです。

中国自動車道の下り線・宝塚東トンネル付近で9キロ、京都縦貫道の下り線・熊崎トンネル付近で6キロ、南阪奈道路の下り線・羽曳野東インターチェンジ付近で5キロの渋滞となっています。

また、近畿自動車道では事故の影響が出ています。

上り線の東大阪北インターチェンジ付近で4キロの渋滞となっているほか、下り線の大東鶴見インターチェンジ付近で2キロ、松原ジャンクション付近で2キロ、東海道新幹線高架下付近で1キロの混雑です。

西名阪道の下り線で3キロ、神戸淡路鳴門道の下り線・舞子トンネル付近で6キロ、第二京阪道路の上り線で1キロの渋滞となっています。

長時間の運転による疲れに注意し、こまめに休憩を取るとともに、安全運転をお願いします。