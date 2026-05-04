今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は忙しい時期ですが、密度が濃く充実した日々を過ごすことができるようです。思い切って自分を表現すると、新たな道が見えそう。本当に求めていたものは何か気付けるかも。恋愛面は、外出するよりも家でのんびり過ごすほうが楽しくなりそう。カップルは、一緒に料理をすると楽しい時間を過ごせるでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
心がモヤモヤするときは、近所へ散歩に出かけてみると◎ いろんな景色を見ていると、スッキリした気分になれるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【射手座（いて座）】
今週は忙しい時期ですが、密度が濃く充実した日々を過ごすことができるようです。思い切って自分を表現すると、新たな道が見えそう。本当に求めていたものは何か気付けるかも。恋愛面は、外出するよりも家でのんびり過ごすほうが楽しくなりそう。カップルは、一緒に料理をすると楽しい時間を過ごせるでしょう。
心がモヤモヤするときは、近所へ散歩に出かけてみると◎ いろんな景色を見ていると、スッキリした気分になれるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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