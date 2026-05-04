◆米大リーグ パドレス４―３ホワイトソックス（３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３日（日本時間４日）、敵地・パドレス戦に「２番・一塁」で先発出場。４打数無安打２三振で不発に終わり、本塁打王争いでジャッジ（ヤンキース）に再び並ばれた。２試合連続ノーヒットで打率は２割２分３厘となった。

５連勝中だったチームは前ＤｅＮＡのケイが５回７安打３失点と粘投。７回にはヒルが一時同点の２号２ランを放ったが、３―３の８回にハドソンが２死二、三塁からアンラッキーな適時内野安打を許して力尽きた。

この日の村上は、先発右腕キャニングから初回１死の第１打席で左飛、３回１死の第２打席は中飛に倒れると、第３打席は２点を追う６回先頭。左腕モレホンに対し、２ボール２ストライクからの５球目、外角のスライダーを見逃してボール判定となったが、捕手フェルミンが“ロボット審判”こと「自動ストライク・ボール判定システム」（ＡＢＳ）によるチャレンジを要求。判定がストライクに覆り、見逃し三振となった。８回１死の第４打席は右腕アダムから見逃し三振だった。

今カードの村上は１日（同２日）の初戦で、２回に１３号３ラン。この一発はＭＬＢでの日本人選手通算１０００号というメモリアルアーチだった。前日２日（同３日）終了時点ではメジャー単独トップだったが、この日ジャッジが本拠地・オリオールズ戦で３回に１３号２ランを放った。

◆メジャー本塁打上位

〈１〉村上宗隆（Ｗソックス） １３

〈１〉Ａ・ジャッジ（ヤンキース） １３

〈３〉Ｙ・アルバレス（アストロズ） １２

〈３〉Ｂ・ライス（ヤンキース） １２