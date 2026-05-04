小林美駒騎手

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　日曜新潟10Rでは小林美駒騎手が邁進特別を快勝。1番人気のカウンターセブンを勝利に導き、特別レースを制した。大外枠を活かして外ラチ沿いを進み、好位から抜け出すレース運び。磐石のレース運びでしっかりと人気に応えていた。

【邁進特別】小林美駒が今年の13勝目…カウンターセブンで人気に応える

東京、京都、新潟の3場開催

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
新潟
7R　ブレスドナイル（4着／11番人気）
12R　レザンクレール（13着／12番人気）

・5月3日（日）
新潟
3R　モアザンファイア（12着／10番人気）
7R　デュアルアップ（16着／15番人気）
10R　イスラコラソン（3着／8番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
新潟
2R　ジュニアスウィート（14着／13番人気）
3R　スラッシュコード（11着／10番人気）
5R　マリノリュミエール（3着／14番人気）
8R　ブルバンビーナ（5着／8番人気）

・5月3日（日）
新潟
1R　ミズノミヤコ（14着／8番人気）
2R　クイーンオブハート（12着／14番人気）
6R　ハイケンス（11着／7番人気）
7R　ラブカムーン（12着／16番人気）
12R　サイコウダネ（12着／12番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
新潟
3R　ジュディーイメル（2着／3番人気）
8R　シュードタキライト（4着／7番人気）

・5月3日（日）
新潟
5R　ジワタネホ（3着／9番人気）
6R　ノーブルミステリー（9着／8番人気）
7R　ユメシバイ（3着／2番人気）
10R　カウンターセブン（1着／1番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
東京
5R　フレンドモナコ（12着／16番人気）
7R　カルツァクライン（14着／15番人気）

・5月3日（日）
東京
3R　タマモブレイキン（7着／9番人気）
8R　ホークマン（7着／9番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
新潟
2R　ブラッドムーン（7着／8番人気）
3R　エナジーアユ（9着／15番人気）
5R　ビーチボール（16着／15番人気）

・5月3日（日）
新潟
6R　アスタールテニウム（12着／10番人気）
7R　ベルサ（7着／1番人気）
12R　ダイチラポール（14着／11番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
新潟
3R　ジュエルサンライズ（5着／9番人気）
6R　マーゴットデウス（13着／14番人気）
11R　サイモンブーケ（13着／15番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください