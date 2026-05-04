小林美駒が特別V…女性ジョッキー結果
日曜新潟10Rでは小林美駒騎手が邁進特別を快勝。1番人気のカウンターセブンを勝利に導き、特別レースを制した。大外枠を活かして外ラチ沿いを進み、好位から抜け出すレース運び。磐石のレース運びでしっかりと人気に応えていた。
【邁進特別】小林美駒が今年の13勝目…カウンターセブンで人気に応える東京、京都、新潟の3場開催
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
新潟
7R ブレスドナイル（4着／11番人気）
12R レザンクレール（13着／12番人気）
・5月3日（日）
新潟
3R モアザンファイア（12着／10番人気）
7R デュアルアップ（16着／15番人気）
10R イスラコラソン（3着／8番人気）
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
新潟
2R ジュニアスウィート（14着／13番人気）
3R スラッシュコード（11着／10番人気）
5R マリノリュミエール（3着／14番人気）
8R ブルバンビーナ（5着／8番人気）
・5月3日（日）
新潟
1R ミズノミヤコ（14着／8番人気）
2R クイーンオブハート（12着／14番人気）
6R ハイケンス（11着／7番人気）
7R ラブカムーン（12着／16番人気）
12R サイコウダネ（12着／12番人気）
●小林美駒 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
新潟
3R ジュディーイメル（2着／3番人気）
8R シュードタキライト（4着／7番人気）
・5月3日（日）
新潟
5R ジワタネホ（3着／9番人気）
6R ノーブルミステリー（9着／8番人気）
7R ユメシバイ（3着／2番人気）
10R カウンターセブン（1着／1番人気）
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
東京
5R フレンドモナコ（12着／16番人気）
7R カルツァクライン（14着／15番人気）
・5月3日（日）
東京
3R タマモブレイキン（7着／9番人気）
8R ホークマン（7着／9番人気）
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
新潟
2R ブラッドムーン（7着／8番人気）
3R エナジーアユ（9着／15番人気）
5R ビーチボール（16着／15番人気）
・5月3日（日）
新潟
6R アスタールテニウム（12着／10番人気）
7R ベルサ（7着／1番人気）
12R ダイチラポール（14着／11番人気）
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・5月2日（土）
新潟
3R ジュエルサンライズ（5着／9番人気）
6R マーゴットデウス（13着／14番人気）
11R サイモンブーケ（13着／15番人気）
※主催者発表のものと照らし合わせください