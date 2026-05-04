日曜新潟10Rでは小林美駒騎手が邁進特別を快勝。1番人気のカウンターセブンを勝利に導き、特別レースを制した。大外枠を活かして外ラチ沿いを進み、好位から抜け出すレース運び。磐石のレース運びでしっかりと人気に応えていた。

【邁進特別】小林美駒が今年の13勝目…カウンターセブンで人気に応える

東京、京都、新潟の3場開催

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・5月2日（土）

新潟

7R ブレスドナイル（4着／11番人気）

12R レザンクレール（13着／12番人気）

・5月3日（日）

新潟

3R モアザンファイア（12着／10番人気）

7R デュアルアップ（16着／15番人気）

10R イスラコラソン（3着／8番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・5月2日（土）

新潟

2R ジュニアスウィート（14着／13番人気）

3R スラッシュコード（11着／10番人気）

5R マリノリュミエール（3着／14番人気）

8R ブルバンビーナ（5着／8番人気）

・5月3日（日）

新潟

1R ミズノミヤコ（14着／8番人気）

2R クイーンオブハート（12着／14番人気）

6R ハイケンス（11着／7番人気）

7R ラブカムーン（12着／16番人気）

12R サイコウダネ（12着／12番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬

・5月2日（土）

新潟

3R ジュディーイメル（2着／3番人気）

8R シュードタキライト（4着／7番人気）

・5月3日（日）

新潟

5R ジワタネホ（3着／9番人気）

6R ノーブルミステリー（9着／8番人気）

7R ユメシバイ（3着／2番人気）

10R カウンターセブン（1着／1番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・5月2日（土）

東京

5R フレンドモナコ（12着／16番人気）

7R カルツァクライン（14着／15番人気）

・5月3日（日）

東京

3R タマモブレイキン（7着／9番人気）

8R ホークマン（7着／9番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・5月2日（土）

新潟

2R ブラッドムーン（7着／8番人気）

3R エナジーアユ（9着／15番人気）

5R ビーチボール（16着／15番人気）

・5月3日（日）

新潟

6R アスタールテニウム（12着／10番人気）

7R ベルサ（7着／1番人気）

12R ダイチラポール（14着／11番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・5月2日（土）

新潟

3R ジュエルサンライズ（5着／9番人気）

6R マーゴットデウス（13着／14番人気）

11R サイモンブーケ（13着／15番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください