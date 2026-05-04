トラックドライバーの人手不足などに対応　伊藤園とネスレ日本が物流連携　「ネスカフェ」と「お〜いお茶」の重軽混載など実施

トラックドライバーの人手不足や環境負荷低減への対応として、伊藤園とネスレ日本は静岡県を起点に4月から物流連携している。

「2026年1月から両社の物流部門で意見交換を行う中で、物流上の課題や地理的条件に共通点があることが分かり、連携を検討し4月からの運用開始に至った」（ネスレ日本サプライ・チェーン・マネジメント本部物流部ロジスティクスプロジェクトリードの坂口治夫氏）という。

両社は静岡県・千葉県・兵庫県にそれぞれ拠点を構え、静岡県を起点に運用開始したのは共同輸送とラウンド輸送の2つ。

共同輸送では、ネスレ日本の島田工場（静岡県島田市）で製造されたボトルコーヒー「ネスカフェ ボトルコーヒー」を伊藤園の静岡県にある倉庫（DC）に集約して静岡県から千葉県までの片道で実施している。

「ネスカフェ ボトルコーヒー」は島田工場の出荷倉庫から伊藤園のDCに輸送され、そこで週1回、軽量貨物である伊藤園のインスタント緑茶「さらさらとける お〜いお茶 抹茶入り緑茶」などと重軽混載され千葉県の倉庫まで輸送されている。

一方、ラウンド輸送では、島田工場の出荷倉庫からネスレ日本の倉庫（兵庫県西宮市）へ「ネスカフェ ボトルコーヒー」を輸送したトラックが、復路で伊藤園の物流倉庫（兵庫県神戸市）にて「お〜いお茶」などに使用する原料茶葉を積み込み、伊藤園の静岡工場（静岡県牧之原市）まで輸送している。

共同輸送とラウンド輸送でトラック1台あたりの積載効率を高め、トラックドライバーの人手不足の解消のほか二酸化炭素排出量の削減につなげる。

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