「脚線の美女だ！」ぴたぴたミニワンピで圧巻プロポーションを強調…韓国プロ野球チアのオフSHOTに反響

韓国チアリーダーのウォン・ミンジュが、美スタイル際立つオフSHOTを公開して注目を集めている。

【写真】「期待していいよ」韓国チアの“脱アジア級”ボリューム感

ウォン・ミンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「幸せだった4月♡ 5月もよろしくお願いします」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた装飾が施された室内でパーティを楽しむ様子のウォン・ミンジュが写っている。彼女は4月20日に32歳の誕生日を迎えており、知人などとともにお祝いの場を楽しんだものと思われる。

ピンク色のミニワンピースを着用し、カメラに向かって微笑みを見せたウォン・ミンジュ。体のラインが強調されたタイトな服装で圧巻のプロポーションをあらわにし、多くのファンを魅了させていた。

投稿には、「眩しすぎます！「脚線の美女」「KBOの女神」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ウォン・ミンジュInstagram）

ウォン・ミンジュは1994年4月20日生まれの32歳。チアデビュー前にモデルとして活動した経歴があり、2015年よりチアリーダーとしての活動を始めた。現在はプロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWON、プロ野球KBOリーグのNCダイノス、プロサッカーKリーグ2部の金浦FCでチアを務めている。