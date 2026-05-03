【ナイロビ＝福田麻衣】茂木外相は３日、ケニアの首都ナイロビで講演し、高市首相が表明した外交政策「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」構想の進化を踏まえ、対アフリカ外交の新たな方向性を示した。

経済安全保障の重要性が高まる中、グローバル・サウス（新興・途上国）の中心となるアフリカとの連携強化を打ち出した。

講演では、中国やロシアを念頭に「地政学的な競争の激化など国際社会の課題は深刻だ」との認識を示した。その上で、各国の経済や安全保障の強靱（きょうじん）性と自律性を高めるためにＦＯＩＰを進化させると説明し、自由で開かれた国際秩序を維持・強化すると強調した。

ＦＯＩＰは、安倍晋三・元首相がナイロビで１０年前に初めて提唱した。茂木氏は新たなＦＯＩＰの下で展開するアフリカ外交について、〈１〉平和大陸アフリカの実現〈２〉日アフリカの成長の好循環〈３〉次世代の共創――の３本柱で推進すると訴えた。

具体的には、インフラ（社会基盤）の整備やＡＩ（人工知能）人材の育成、日本企業の進出支援などを通じて経済の発展と安定の両立を図る。サプライチェーン（供給網）の強靱化やレアアース（希土類）といった重要鉱物の安定確保に向け、協力を深める。

急速に変化する国際社会とアフリカの進歩を踏まえ、２年後にアフリカで開催される「ＴＩＣＡＤ１０（第１０回アフリカ開発会議）」で協力のあり方を議論する考えも示した。