◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―１２ＤｅＮＡ（３日・神宮）

ＤｅＮＡは２２安打１２得点の猛攻で、開幕８戦目にしてツバメアレルギーを克服する今季初勝利を挙げた。チームとして２２安打以上は、１６年７月２９日の広島戦（マツダ）で２４安打を打って以来だった。

洋松時代の１９５４年以来７２年ぶりとなる開幕からのヤクルト（当時は国鉄）戦７連敗となっていたが、３回に２点を奪い流れを引き寄せた。着々と追加点を重ね今季初勝利をつかんだ。

０―０の３回２死三塁。佐野がウォルターズの２球目。１５１キロの直球をとらえ遊撃手の頭上を越える先制の適時二塁打を放った。なおも２死二塁の好機で宮崎が左前適時打を放ち、この回に２点リードを奪った。

２点をリードした５回２死。ウォルターズの初球。１４９キロの直球を宮崎が左翼席に運ぶ今季２号ソロを放った。

ゆっくりとダイヤモンドを一周するとベンチ前でナインとタッチを交わし「打球が低かったので入るかどうかという感じでしたが、何とかスタンドに届いてくれてよかったです！この後の守備もしっかり頑張ります！」と喜んだ。

７回には佐野の適時二塁打、宮崎の適時打でさらに２点を奪い、５点にリードを広げた。８回にはビシエドの今季１号となる２ランも飛び出した。宮崎は１７年以来、プロ２度目で最多タイとなる１試合５安打の爆発。９回には度会の３ランなどでさらに４点を追加し、トドメを刺した。

守っては先発した石田裕が６回６安打無失点の好投で２勝目。最速１４９キロの直球とシンカーやスイーパーを駆使し、ピンチを背負うも本塁を踏ませなかった。

カードは負け越しとなったが一矢報いた。４日からは９連戦最後となる広島戦（横浜）が控えている。