FC東京が4連勝！ 首位鹿島はPK勝利も勝ち点差は「2」に縮まる…WESTは名古屋が首位ロックオン／J1百年構想第14節
明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第14節が2日から3日にかけて各地で開催された。
前節終了時点で地域リーグラウンドEASTの2位につけるFC東京は2日、ホームに川崎フロンターレを迎えた。試合は前半終了間際の41分、佐藤恵允のボール奪取からFC東京がカウンターへ移ると、佐藤龍之介の放ったシュートのこぼれ球を佐藤恵允が押し込んで先手を取る。後半に入った57分には、ゴール前のルーズボールを野澤零温が押し込み、FC東京が2−0で勝利。多摩川クラシコで“シーズンダブル”をやってのけ、今季初の4連勝を記録した。
この結果により、3日に試合を控える鹿島アントラーズは、暫定で首位を陥落した状況となった。しかしながら、ホームにFC町田ゼルビアを迎えた一戦は、レオ・セアラのヘディングシュートで先手を取りながら、テテ・イェンギに同点ゴールを許す展開となったものの、今季3度目のPK戦を制して勝ち点「3」を獲得。鹿島は今節終了時点でも首位の座をキープしたが、FC東京からすると、首位との勝ち点差は「2」に縮まった。
その他EASTでは、田中達也暫定監督となって2試合目を迎えた浦和レッズが、根本健太と小森飛絢のゴールにより、ジェフユナイテッド千葉を2−0で撃破。今季8度目のPK戦を迎えた水戸ホーリーホックは、対照的に初のPK戦となった横浜F・マリノスを破り、勝ち点「2」を獲得。東京ヴェルディは、90分に新井悠太が奪った劇的なゴールにより、柏レイソルを1−0で下し、PK戦も含めると4連勝を達成している。
WESTでは、前節終了時点で3位だったガンバ大阪が、首位に立つヴィッセル神戸相手にゴールラッシュ。2ゴールを奪った南野遥海らが次々と神戸ゴールを陥れ、終わってみれば5−0で完勝。神戸はPK戦も含めて2連敗を喫した。
清水エスパルスは京都サンガF.C.の本拠地に乗り込むと、宇野禅斗と嶋本悠大の“ゴラッソ”により2−1で勝利し、実に4試合ぶりの白星を記録。ファジアーノ岡山はレオ・ガウショの来日後初ゴールで、サンフレッチェ広島との中国ダービーに1−0で勝利。セレッソ大阪はアビスパ福岡をPK戦の末に破り、2試合連続で勝ち点「2」を獲得した。
名古屋グランパスは前節からスターティングメンバー11名と、大幅すぎるターンオーバーを実行し、敵地でV・ファーレン長崎と対戦。チアゴ・サンタナのゴールで先手を取られたものの、今大会初の先発に名を連ねた永井謙佑が2ゴールを奪う活躍を見せ、2−1で逆転勝利。現状、神戸は消化試合数が1つ少ない状況ではあるが、首位まで勝ち点差「1」に迫った。
地域リーグラウンドEAST、WESTそれぞれの第14節の結果、第14節終了時点での順位表、次節の対戦カードは下記の通り。
▼5月2日（土）
FC東京 2−0 川崎フロンターレ
横浜F・マリノス 1−1（PK戦：1−3） 水戸ホーリーホック
浦和レッズ 2−0 ジェフユナイテッド千葉
▼5月3日（日）
東京ヴェルディ 1−0 柏レイソル
鹿島アントラーズ 1−1（PK戦：4−2） FC町田ゼルビア
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島アントラーズ（34／＋14）
2位 FC東京（32／＋15）
3位 FC町田ゼルビア（25／−1）
4位 東京ヴェルディ（24／＋1）
5位 川崎フロンターレ（20／−6）
6位 浦和レッズ（18／＋4）
7位 水戸ホーリーホック（18／−7）
8位 横浜F・マリノス（16／−4）
9位 柏レイソル（11／−6）
10位 ジェフユナイテッド千葉（9／−10）
▼5月6日（水）
15：00 FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉
16：00 鹿島アントラーズ vs 水戸ホーリーホック
16：00 FC町田ゼルビア vs 横浜F・マリノス
17：00 川崎フロンターレ vs 東京ヴェルディ
19：00 柏レイソル vs 浦和レッズ
▼5月2日（土）
ファジアーノ岡山 1−0 サンフレッチェ広島
京都サンガF.C. 1−2 清水エスパルス
ガンバ大阪 5−0 ヴィッセル神戸
▼5月3日（日）
セレッソ大阪 1−1（PK戦：4−3） アビスパ福岡
V・ファーレン長崎 1−2 名古屋グランパス
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 ヴィッセル神戸（26／＋7）
2位 名古屋グランパス（25／＋6）
3位 ガンバ大阪（25／＋5）
4位 セレッソ大阪（21／0）
5位 サンフレッチェ広島（20／＋1）
6位 清水エスパルス（20／＋1）
7位 ファジアーノ岡山（20／−4）
8位 京都サンガF.C.（19／0）
9位 アビスパ福岡（18／−9）
10位 V・ファーレン長崎（16／−7）
▼5月6日（水）
13：00 清水エスパルス vs セレッソ大阪
13：00 V・ファーレン長崎 vs ファジアーノ岡山
14：00 名古屋グランパス vs ガンバ大阪
14：00 アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C.
15：00 サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸
前節終了時点で地域リーグラウンドEASTの2位につけるFC東京は2日、ホームに川崎フロンターレを迎えた。試合は前半終了間際の41分、佐藤恵允のボール奪取からFC東京がカウンターへ移ると、佐藤龍之介の放ったシュートのこぼれ球を佐藤恵允が押し込んで先手を取る。後半に入った57分には、ゴール前のルーズボールを野澤零温が押し込み、FC東京が2−0で勝利。多摩川クラシコで“シーズンダブル”をやってのけ、今季初の4連勝を記録した。
その他EASTでは、田中達也暫定監督となって2試合目を迎えた浦和レッズが、根本健太と小森飛絢のゴールにより、ジェフユナイテッド千葉を2−0で撃破。今季8度目のPK戦を迎えた水戸ホーリーホックは、対照的に初のPK戦となった横浜F・マリノスを破り、勝ち点「2」を獲得。東京ヴェルディは、90分に新井悠太が奪った劇的なゴールにより、柏レイソルを1−0で下し、PK戦も含めると4連勝を達成している。
WESTでは、前節終了時点で3位だったガンバ大阪が、首位に立つヴィッセル神戸相手にゴールラッシュ。2ゴールを奪った南野遥海らが次々と神戸ゴールを陥れ、終わってみれば5−0で完勝。神戸はPK戦も含めて2連敗を喫した。
清水エスパルスは京都サンガF.C.の本拠地に乗り込むと、宇野禅斗と嶋本悠大の“ゴラッソ”により2−1で勝利し、実に4試合ぶりの白星を記録。ファジアーノ岡山はレオ・ガウショの来日後初ゴールで、サンフレッチェ広島との中国ダービーに1−0で勝利。セレッソ大阪はアビスパ福岡をPK戦の末に破り、2試合連続で勝ち点「2」を獲得した。
名古屋グランパスは前節からスターティングメンバー11名と、大幅すぎるターンオーバーを実行し、敵地でV・ファーレン長崎と対戦。チアゴ・サンタナのゴールで先手を取られたものの、今大会初の先発に名を連ねた永井謙佑が2ゴールを奪う活躍を見せ、2−1で逆転勝利。現状、神戸は消化試合数が1つ少ない状況ではあるが、首位まで勝ち点差「1」に迫った。
地域リーグラウンドEAST、WESTそれぞれの第14節の結果、第14節終了時点での順位表、次節の対戦カードは下記の通り。
■EAST第14節
▼5月2日（土）
FC東京 2−0 川崎フロンターレ
横浜F・マリノス 1−1（PK戦：1−3） 水戸ホーリーホック
浦和レッズ 2−0 ジェフユナイテッド千葉
▼5月3日（日）
東京ヴェルディ 1−0 柏レイソル
鹿島アントラーズ 1−1（PK戦：4−2） FC町田ゼルビア
■EAST順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島アントラーズ（34／＋14）
2位 FC東京（32／＋15）
3位 FC町田ゼルビア（25／−1）
4位 東京ヴェルディ（24／＋1）
5位 川崎フロンターレ（20／−6）
6位 浦和レッズ（18／＋4）
7位 水戸ホーリーホック（18／−7）
8位 横浜F・マリノス（16／−4）
9位 柏レイソル（11／−6）
10位 ジェフユナイテッド千葉（9／−10）
■EAST次節対戦カード
▼5月6日（水）
15：00 FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉
16：00 鹿島アントラーズ vs 水戸ホーリーホック
16：00 FC町田ゼルビア vs 横浜F・マリノス
17：00 川崎フロンターレ vs 東京ヴェルディ
19：00 柏レイソル vs 浦和レッズ
■WEST第14節
▼5月2日（土）
ファジアーノ岡山 1−0 サンフレッチェ広島
京都サンガF.C. 1−2 清水エスパルス
ガンバ大阪 5−0 ヴィッセル神戸
▼5月3日（日）
セレッソ大阪 1−1（PK戦：4−3） アビスパ福岡
V・ファーレン長崎 1−2 名古屋グランパス
■WEST順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 ヴィッセル神戸（26／＋7）
2位 名古屋グランパス（25／＋6）
3位 ガンバ大阪（25／＋5）
4位 セレッソ大阪（21／0）
5位 サンフレッチェ広島（20／＋1）
6位 清水エスパルス（20／＋1）
7位 ファジアーノ岡山（20／−4）
8位 京都サンガF.C.（19／0）
9位 アビスパ福岡（18／−9）
10位 V・ファーレン長崎（16／−7）
■WEST次節対戦カード
▼5月6日（水）
13：00 清水エスパルス vs セレッソ大阪
13：00 V・ファーレン長崎 vs ファジアーノ岡山
14：00 名古屋グランパス vs ガンバ大阪
14：00 アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C.
15：00 サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸