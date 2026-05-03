森田剛が誰にも語らなかった生き様を激白！YouTube番組『Short Hope』第5弾に登場

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森田剛が、5月5日よりYouTube番組『Short Hope』の第5弾に出演。これまで誰にも語ることのなかった生き様や、そこに秘められた想いについて全4回にわたって語っている。

■「作られた道から外れたいと思っても無理だろうな」…トップアイドルの葛藤と苦悩

『Short Hope』は、今をときめく俳優・アーティストの知られざる生き様と、劇的なスタイリングやクリエイティヴな映像で大人気の番組。

今回出演する森田剛は、トップアイドルV6として、約26年間にわたり日本の音楽・エンターテインメントシーンを牽引。「WAになっておどろう」や「愛なんだ」をはじめとする楽曲や、テレビ番組『学校へ行こう！』で世代を超えて大人気となり、まさに時代を作ったアイドルだった。

だが当時を振り返る森田は、「ちゃんとした道が作られていて、外れたいと思っていても無理だろうな」「ぐちゃぐちゃだった、整理がつかない時間がすごく長くて」と当時の想いを語る。森田が抱えた光と影、その葛藤とは。

■「どうせ伝わらないなと諦めていた」…幼い頃から抱えていた想いとは

これからの夢や将来のことを聞かれ、「夢とか理想を持てなかった」と語る森田。そこには、幼い頃から抱えていたある想いがあった。

「子供の頃から言ってもわからないだろうな、どうせ伝わらないなと諦めていた」「自分がどう思っているのかを言わない。悲しくても我慢するのがクセだった」と語る森田を、解放してくれたものは何だったのか。そして、そこに広がっていた世界とは。

■ご隠居みたいな、知られざる私生活

俳優としてその演技は圧倒的な存在感や緊迫感を持ち、生々しいリアリティを伴ったものと絶賛される森田。だがそんな彼の私生活は、「隠居みたいですね」と言われるほどの暮らしだった。

「映画も見ない、音楽も聞かない、無音なんですよ」といった、知られざる私生活を明かしてくれた。

■森田剛からのスタイリングテーマは、なんと「愛」

ゲストから、生き様に合わせたスタイリングのテーマをもらい、それに合わせて劇的に変身するこの番組『Short Hope』。森田剛からのスタイリングテーマは、なんと「愛」。そこにはある想いが込められていた。

劇的に生まれ変わった森田の姿を、ぜひチェックしよう。

■生き様をテーマに劇的にスタイリングし変身させるのは、大御所スタイリスト・馬場圭介

馬場は、藤井フミヤ、小泉今日子、本木雅弘ら多くのアーティスト・俳優を手がけ、『BRUTAS』や『GQ』、『POPEYE』などファッション誌、さらには広告やコレクション、テレビで活躍。若者から絶大な支持を受け、多くのカルチャーを生み出すファッション業界のレジェンドだ。

馬場の圧巻のスタイリングで生まれ変わった、森田剛の姿は必見だ。

■番組情報

YouTube番組『Short Hope』

森田剛特集／全4回、毎週火曜日に更新

第1回：2026年5月5日（火）18:00～

第2回：2026年5月12日（火）18:00～

第3回：2026年5月19日（火）18:00～

第4回：2026年5月26日（火）18:00～

■関連リンク

YouTube番組『Short Hope』

森田剛 OFFICIAL SITE

https://www.moritago.com/

■【画像】『Short Hope』森田剛特集 場面写