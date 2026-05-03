【なだれ注意報】北海道・帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町などに発表（雪崩注意報） 3日15:34時点
気象台は、午後3時34分に、なだれ注意報を帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、大樹町、広尾町、足寄町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町などに発表（雪崩注意報） 3日15:34時点
十勝地方では、4日明け方から融雪による土砂災害に、4日未明から4日夕方まで濃霧による視程障害に、4日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■帯広市
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■上士幌町
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■新得町
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■清水町
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■芽室町
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■中札内村
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■大樹町
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■広尾町
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■足寄町
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意