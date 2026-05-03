木村拓哉、新レーベル「C&C STAGE」を始動！「皆さんと一緒に楽しめる″場″をつくりたい」

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木村拓哉が、自身のレギュラーラジオ番組『木村拓哉 Flow』内で、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「C&C STAGE（シーアンドシーステージ）」へレーベル移籍することを発表した。

■新たな作品も制作中！情報は順次公開予定

「C&C STAGE」という名は、木村のファンクラブ名称「Captain & Crew」に由来してつけられたもの。木村のクリエイティブを軸に、音楽を中心とした新たなエンタテインメントを創出することを目的として設立された。今回の移籍を機に、音楽に関わる多面的な活動を展開し、さらなるコンテンツ発信を行っていくという。現在は新たな作品の制作も進めており、順次情報が公開される予定だ。

また、5月3日からレーベルのホームページも立ち上がっている。

■関連リンク

C&C STAGE OFFICIAL SITE

https://candcstage.com/

木村拓哉 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/35

■【画像】「C&C STAGE」アイコン