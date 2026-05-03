「めっちゃ可愛い！」 ラウンドガールデビューが話題の女性タレント、父は松坂大輔氏との黄金バッテリーで知られた名捕手「すぐファンになりました」「堂々とされてましたね」
初々しいラウンドガール姿が話題のタレントの細川愛倫（C）産経新聞社
タレントの細川愛倫が5月2日、自身のインスタグラムを更新。
2日に行われたプロボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ含む「THE DAY」でラウンドガールを務めたことを報告した。
【写真】なんともキュート！細川がラウンドガールデビューを報告した実際の画像
白いタイトなノースリーブのワンピースを身にまとい、公開された3枚のカットとともに「ラウンドガールデビューしました」「オーディションで決まったときはわたしがっ？！と半信半疑だったけど、すっごく嬉しくて、やるからには試合を盛り上げられるよう笑顔で楽しもうと思いました」と初舞台の様子を振り返った。
続けて「東京ドーム現地、Lemino配信、ライブビューイングで観てくださった方々、スタッフの皆さん、初めてのことでわからないことを教えてくれた一緒にラウンドガールをしてくれたみんな、ありがとうございました」「すごいいい経験をさせていただき、ありがとうございました」と関係者、見守った視聴者すべてに感謝の言葉をつづった。
父は西武では松坂大輔氏との黄金バッテリーも知られた名捕手の細川亨氏。その後、ソフトバンクでも活躍した。
初々しさ漂うラウンドガールデビューにはSNS上でも「めっちゃ可愛い！」「お父様譲りで堂々とされてました」「応援してます」「すぐファンになりました」「めっちゃ堂々としていて試合に華を添えてましたね」「お疲れ様でした」と反響を呼んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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