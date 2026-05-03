乃木坂46・金川紗耶、抜群スタイルのビキニ姿 1st写真集から水着カット解禁
乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集（DONUTS／主婦の友社）より、水着姿の先行カットが解禁された。
【写真】“やんちゃん”初の水着姿披露！ 写真集先行カット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶。は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
本写真集の先行カットでは初めてとなる水着姿。ドゥブロブニクの美しいオレンジの絶景に囲まれたビーチで撮影されたカットだ。街のカラーと合わせたオレンジ色のビキニがヘルシーかつ、天真らんまんな金川の魅力を引き立てた。鮮やかなカラーを大人っぽく着こなせるのは、抜群のビジュアルやスタイルを持つ彼女のなせる技。思わず一緒に海へ来たと錯覚してしまうような1枚に。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集（タイトル未定）は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。
【写真】“やんちゃん”初の水着姿披露！ 写真集先行カット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶。は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集（タイトル未定）は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。